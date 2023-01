Google neustále zpřísňuje podmínky vývojářům a to zejména kvůli potenciálním bezpečnostním rizikům. Také nutno uznat, že se operační systém s ikonkou zeleného robota za posledních několik let velmi zlepšil, co se právě bezpečnosti a soukromí týče. Za těmito výsledky však stojí hromada opatření a americká firma chystá pro vývojáře v systému Android 14 několik dalších.

Android 14 se bude chovat úplně jinak, než kterákoliv předchozí verze. Do mobilu s tímto systémem si totiž nenainstalujete žádnou starší aplikaci a to ani skrz Google Play, ani přes sideload. Co se týče obchodu, do něj aktuálně nemohou vývojáři umisťovat aplikace, které jsou určené pro starší systém, než je Android 12.

Zároveň však můžete instalovat téměř jakékoliv aplikace mimo Obchod Play. A právě to se má změnit. Instalace jako taková má být sice možná, ale nebude to na pár kliknutí. Budete se muset prokousat nejrůznějšími překážkami a orientovat se v příkazovém řádku. Právě díky tomu se má zamezit snadným instalacím potenciálně nebezpečných aplikací.

Co říkáte na tento krok ze strany Googlu?

Zdroj: GSMArena