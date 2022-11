Sony láká na Android 13 pro poslední dvě top Xperia vlajky

Kalendářní rok už kroutí svou třetí čtvrtinu a jako obvykle se do Android telefonů postupně dostává nová generace tohoto systému. Přechod na nejnovější Android 13 v závěsu za několika dalšími konkurenty oznámilo před několika dny také japonské Sony, které na třináctou verzi aktualizuje co nevidět dva poslední vlajkové telefony. Tedy Xperia 1 IV a Xperia 5 IV. Fanouškům to firma oznámila na sociálních sítích.

Zatímco například u Samsungu se pracuje v oblasti generačních updatů alespoň s přibližnými daty, Sony je mnohem tajemnější. V příspěvku vůbec není řečeno, kdy bude Android 13 pro telefony připraven a jaké přinese změny. Přesto je potřeba říct, že se Sony minimálně u vlajkových mobilů velmi snaží a novou verzi systému mívá hotovou velmi rychle.

V telefonech této značky běží “čistá” verze nezatížená grafickými nadstavbami či přebytečnými aplikacemi. Pokud máte mobil Xperia 1 IV či Xperia 5 IV, určitě si zkontrolujte, zda už pro váš stroj není update náhodou připravený.

Jak jste spokojení s podporou Sony mobilů?

Zdroj: GSMA