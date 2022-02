Android 13 v Google Pixel 6 svižně spustí Windows 11 a Doom

Spouštění jiných operačních systémů v mobilních telefonech, ve kterých oficiálně běží Android, není žádná nová věc. Když se ale přímo Google postará o to, aby byly takové praktiky jednodušší, to už je hodně zajímavé. Po vydání Android 13 Developer preview 1 otestoval vývojář Danny Lin (@kdrag0n na Twitteru) fakt, že tvůrci hodně zapracovali na efektivnějším fungování tzv. virtual machine. Tedy prostředí pro spouštění systému v jiném systému. Díky tomu se podařilo vcelku jednoduše rozběhnout Windows 11 v telefonu Pixel 6. A dokonce v něm zapnout i hru Doom.

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m

— kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022