Android 13 zpřísnil požadavky. Které mobily jej (ne)spustí?

Jak to tak ve světě technologií chodí, výkonnější a vybavenější přístroje vytlačují ty slabší a starší, až je nakonec úplně dostanou za okraj zájmu. Svou roli přitom hrají i nároky softwaru, který už nemusí na některých zařízeních běžet dostatečně svižně, a je proto lepší nastavit přísnější minimální požadavky na hardware. To je také případ systému Android 13, jehož vývojářský tým zveřejnil před pár hodinami nově stanovené nároky, které jsou potřeba i pro fungování odlehčené verze Go.

Small bit of news here: Google is upping the minimum hardware requirements that handheld devices must meet in order to be able to bundle GMS.

Now, all handheld devices launching with Android 13+ must have at least 2GB of RAM and 16GB of flash storage in order to preload GMS. https://t.co/fDppuhlfoW

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 7, 2022