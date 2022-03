Lumos! Android 13 nabídne větší kontrolu nad baterkou

Svítilnu na telefonu někdy použil snad každý. Je to jednoduché. Stačí přejít do ovládacího centra a klepnout na ikonku baterky. Ten, kdo měl někdy v ruce iPhone nebo nějaký novější Samsung mobil ví, že pokud na ikonce podrží prst delší dobu, může si nastavit, jak moc má LED blesk na zadní straně svítit. A vypadá to, že se této vychytávky dočkají brzy i majitelé ostatních telefonů.

Android 13 nabídne větší kontrolu nad LED bleskem

Nejnovější Developer Preview systému Android 13 nabízí větší kontrolu nad LED bleskem. Samozřejmě budou mít poslední slovo výrobci a jejich nadstavby. Ne každý z nich totiž nutně musí této novinky využít, ale byla by to za nás škoda. Pomocí API v systému Android 13 bude možné ovládat svítivost od úrovně 1 až po tu nejvyšší, kterou daný LED blesk nabízí.

Kolikrát jsme potřebovali pouze slabé světlo a nechtěli jsme nikoho rušit. Na některých telefonech jsme ale měli smůlu, jelikož nabízely pouze jedinou úroveň. Snad se tedy tento rok dočkáme toho, že funkci nabídne větší množství telefonů.

Jak často používáte svítilnu na telefonu?

Zdroj: GSMArena, pngimg