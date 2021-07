Ke stažení: Zkuste nové zvuky pro Android 12 (Pixel Sounds)

Pixel telefony od Googlu ve svém systému běžně obsahují aplikaci Sounds, která nabízí velké množství různých vyzvánění, alarmů či notifikačních tónů. Nedávno vyšla verze 2.3, která mimo jiné obsahuje i některé nové zvuky pro Android 12. I některé telefony jiných značek mají k aplikaci neoficiálně přístup, nicméně úplně pro všechny není. Díky redakci Android Police, která je z Pixel mobilu vyextrahovala, si je ale můžete stáhnout přímo jako zvukové soubory. A libovolně je použít v mobilu nebo i v počítači.

Zvuky z aplikace Sounds 2.3

Jde o cca 270 souborů rozdělených do několika kategorií. Jsou mezi nimi i alarm a notifikační zvuk určené pro nový Android 12. Aktualizovaná aplikace Sounds přináší pro tento systém i nové vyzvánění, to se ovšem zatím extrahovat nepodařilo. Jakmile se tak stane, soubor bude do balíku přidán. Jestli to váš systém dovolí, zvuky si pak stačí vybrat a přiřadit k jednotlivým úkonům přes Nastavení. Pokud se vám to nepodaří, zkuste je v úložišti přemístit do složky Notifications. Celou aplikaci Google Sounds můžete případně zkusit stáhnout a nainstalovat z APK Mirror.

Jak často přenastavujete zvuky v mobilu?

Zdroj: apolice