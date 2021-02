Android 12 se naučí “schovat” přední objektiv u posledních Pixelů

Jak asi není potřeba moc připomínat, hlavním vývojářem systému Android je společnost Google. V rámci projektu AOSP mu sekundují další významní partneři, nicméně je to právě tento americký gigant, kdo drží kormidlo a udává směr. Čistá podoba Androida se přitom v telefonech nevidí tak často, jelikož mnozí výrobci spoléhají na různé grafické nadstavby. Ty sice mnohdy bývají nacpané zbytečnostmi, ale základní verzi systému zase posouvají na novou úroveň novými vychytávkami. V duchu rčení “kovářova kobyla chodí bosa” je důkazem například notifikační pruh zakrývající přední foťák v Pixel telefonech, který by se snad měl konečně objevit ve verzi Android 12.

Tento prostor, který mnohé telefony s výřezem či průstřelem pro fotoaparát umějí softwarově překrýt černým panelem, je doposud v telefonech od Googlu nedostupný. Majitelé Pixelů tam musejí být smíření s tím, že přední fotoaparát není možné “schovat” do jednolitého řádku s notifikačními ikonami. To by měl podle všeho změnit nový Android, jehož dvanáctá verze je na cestě. Momentálně je dostupná v podobě první vývojářské bety. Právě v ní se podařilo tuto funkci pro poslední Google mobily najít.

Zapínat by měla jít klasicky v nastavení. Nové prostředí si můžete prohlédnout v galerii. Notifikační pruh zakrývající přední foťák by měl v rámci Android 12 dorazit do telefonů Pixel 4a, Pixel 4a 5G a Pixel 5.

Máte v mobilu tuto možnost? A používáte?

Zdroj: 9to5