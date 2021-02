Android 12 DP naznačuje příchod modelu Pixel 6 5G XL

Developer Preview systému Android 12 byla vydána minulý týden a dle uživatele Mashaala Rahmana z fóra XDA Developers nabízí nové uživatelské rozhraní. To je podobné prý dost podobné Samsung One UI. Software je navržen tak, aby co nejvíce přiblížil typické prvky jako jsou různé přepínače, ikony, posuvníky apod. do spodní části displeje. Právě proto má Android 12 DP naznačovat příchod modelu Pixel 6 5G XL.

Android 12 DP a Pixel 6 5G XL?

Tím poskytuje uživatelům s větším displejem mnohem pohodlnější používání a to, na co zrovna potřebujete klepnout přesune jednoduše do spodní části. Tweet od @ThatJoeHindy odhaluje, že se funkce nazývá Silky home. Co přesně to může znamenat?

Zatím samozřejmě nemáme žádnou záruku toho, že se tato funkce dostane i do finální verze. Někteří leakeři však začínají hovořit o možném příchodu velkého Pixelu. Funkce může být samozřejmě použita i na jiných telefonech. Na nich je ale (třeba jako v případě Samsungu) už uživatelské rozhraní přizpůsobené. Právě proto by se dle nich mohl letos vedle klasických modelů objevit také Pixel 6 5G XL.

Uvítali byste větší Pixel?