Nový Android 12 se nám sice na konferenci Google I/O odhalil již několik týdnů zpět, ovšem vývojáři v jeho beta verzích stále objevují zajímavé novinky. Minule jsme vás informovali o novém vzhledu ikon (který však půjde vypnout) a nyní máme další drobnost která však potěší všechny, kteří často volají.

Android 12 a doba volání na obrazovce

Tak schválně. Už jste se někdy přistihli, jak s kamarádem voláte mnohem déle než byste chtěli? Stává se to třeba v situacích, kdy s někým telefonujete a u toho děláte další věci, třeba procházíte sociální sítě. Čas uteče jako voda a když hovor ukončujete, děsíte se jak dlouho vlastně trval. Tento čas bude v Androidu 12 vidět v horní části displeje, takže se těmto situacím (možná) vyvarujete.

Tato funkce bude pravděpodobně přístupná nejen u klasického volání, ale také u ostatních aplikací jako je Messenger, WhatsApp či třeba Google Duo. Zda se však dostane do jednotlivých nadstaveb je otázkou. Na to si budeme muset počkat alespoň do doby, než výrobci uvolní pro své telefony první beta verze.

Kolik máte asi denně hovorů?

Zdroj: SamMobile