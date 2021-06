Líbí? Google předvedl novou animaci při spouštění aplikací

Společně s příchodem nového systému Android 12 se uživatelé dočkají i poměrně citelně přepracovaného designu. A to jak v celkovém prostředí skrz celý telefon či tablet, ale i v rámci aplikací či widgetů. Jedním z prvků, který leží tak nějak na pomezí mezi samotným systémem a oknem vybraného nástroje, je animace, která provází spouštění aplikací. Ta bude v nové verzi Adnroida nová a vývojáři dostanou příležitost její styl v rámci určitých hranic v tzv. Splash Screen API nastavit.

Nyní ukázal samotný Google, jak bude tento redesign vypadat v jeho podání. Jako demonstraci pustil ven animaci loga aplikace Disk. Po spuštění této aplikace se objeví obrazovka se známým šestiúhelníkovým obrazcem, do kterého se “vtlačí” barvy. Velmi podobné by to mělo následně být i u dalších Google nástrojů.

Google Drive animated splash screen on Android 12

Předvedená animace při spouštění aplikace Disk je s verzí 2.21.222.06.40 dostupná všem uživatelům dvanáctého Androida. Dá se předpokládat, že animované starty aplikací budou mít v novém systému vždy trvání kolem jedné sekundy, což je doporučený čas.

Jak se vám zatím líbí ukázky z Android 12?

Zdroj: 9to5