3D hříčka: Jak by sedla Android 12 socha k vám do obýváku?

Společnost Google před několika hodinami oficiálně představila nové chytré telefony z řady Pixel 6 a tak nějak neoficiálně k nim v pozadí přibalila i vydání systému Android 12. Ten už je v plné verzi pro některé telefony dostupný, jiné mají stále možnost testovat poslední beta verzi. Nejnovější Android každopádně můžeme považovat za hotový a dokazuje to i tradiční vizuální hříčka, kterou v posledních letech nové vydání doprovází. Je jí 3D socha, kterou si můžete buď běžně prohlédnout na bílém podkladu na displeji, nebo v rámci virtuální reality postavit na pracovní stůl, venku na chodník či na zem do obýváku.

It’s time to celebrate #Android12. 🎉 Where ARe you dropping your statue?

Click the link from your Android phone and share your statue picture below. https://t.co/AUPylb0T8R pic.twitter.com/RpaIOAc8FM

— Android (@Android) October 19, 2021