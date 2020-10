Android 11 v některých mobilech spoří energii zastavováním aplikací

Nový systém Android 11 podle všeho zavádí překvapivě přísnou správu aplikací běžících na pozadí. Jak se zjistilo, u některých telefonů rovnou přerušuje chod aplikací, které mají data uložená v mezipaměti a které systém považuje za zbytečně běžící. A to jak z důvodu úspory v paměti RAM, tak i kvůli nižší spotřebě energie z baterie. Na toto poměrně agresivní zastavování aplikací v systému Android 11 upozornil jeden z uživatelů na Redditu.

V tomto konkrétním případě šlo o to, že se majiteli Pixelu 3 při přepínání mezi chatováním, hraním Pokémon GO a požíváním dalších nástrojů neustále aplikace po přehození do pozadí samy vypínaly. Nakonec v nastavení pro vývojáře Androidu 11 objevil nové menu, které na základě parametrů konkrétního telefonu vypíná či zapíná tzv. “background suspension”. Pokud je tato funkce automaticky zapnutá (což záleží právě na typu telefonu), Android 11 se snaží udržovat svůj chod svižný a spotřebu baterie minimální právě pomocí zastavování aplikací.

Funkce byla poprvé spatřena už ve druhém vydání vývojářského preview nového Androidu, pak se po ní ale slehla zem. Teď jde vidět, že ji Google skutečně testuje. Podle všeho zatím u Pixelů, nám se ji na Samsung telefonu najít nepodařilo. Tento princip jistě své opodstatnění má, primárně u slabších mobilů, mnoho uživatelům by ale mohl znepříjemnit život podobně jako výše zmíněnému hráči. Nicméně je dobré vědět, že se dá funkce celkem jednoduše vypnout.

Mezi kolika aplikacemi běžně v mobilu přepínáte?

Zdroj: aheadlines