Které telefony dostanou Android 11? Tento seznam hodně napoví

Dostane můj mobil novou verzi systému? Věčná otázka majitelů smartphonů v momentě, kdy se nová softwarová výbava oficiálně objeví. V případě systému Android 11 to nastalo před pár týdny a jeho ostrou verzi už některé telefony mají. Které další by se měly přidat? Server Android Central sestavil seznam mobilů nejvýznamnějších značek, které by měly a mohly s ohledem na stáří a zaručený počet aktualizací s novým softwarem počítat.

Telefony, které pravděpodobně dostanou Android 11

Google (Pixel)

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Samsung

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

OnePlus

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus Nord (všechny)

OnePlus 7T Pro McLaren Edition

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T

OnePlus 6

Xiaomi / Redmi / POCO

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro

OPPO

Find X2

Find X2 Pro

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Ace2

A5 2020

A9 2020

A9

A91

A92

A72

A52

Reno

Reno Z

Reno 2

Reno 2F

Reno 2Z

Reno3

Reno3 Pro

Reno 3 Pro 5G

Reno4

Reno 4 5G

Reno 4 Pro

Reno 10x Zoom

F11

F11 Pro

F11 Pro Avengers Edition

F15

F17 Pro

Realme

Realme X50 Pro 5G

Realme X50 Pro

Realme X50

Realme X3

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme XT

Realme X

Realme 7 Pro

Realme 7

Realme 6 Pro

Realme 6

Realme 6i

Realme 6S

Realme 5

Realme 5 Pro

Realme 5i

Realme 5s

Realme 3 Pro

Realme 3

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10A

Huawei

Huawei Mate 40 series

Huawei P40 series

Huawei P30 series

Huawei Mate 30 series

Huawei Mate 20 series

Huawei Mate X/Xs

Huawei Nova 5T

Motorola

Motorola Edge+

Motorola Edge

Motorola RAZR / RAZR 5G

Moto G Stylus

Moto G Power

Moto G Fast

Moto G 5G / 5G Plus

Moto G Pro

Motorola One Fusion / Fusion+

Motorola One Hyper

Motorola One Zoom

Motorola One Action

Motorola One Macro

Motorola One 5G

Moto G8

Moto G8 Plus

Moto G8 Power

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Moto G9 Power

Lenovo K12 Note

LG

LG Wing

LG Velvet

LG G8

LG G8X

LG V60

LG V50

LG V50S

Nokia (v oznámených vlnách)

do Q1 2021 Nokia 8.3 5G Nokia 2.2 Nokia 5.3 Nokia 8.1 Nokia 1.3 Nokia 4.2 Nokia 2.4 Nokia 2.3 Nokia 3.4

Q1 – Q2 2021 Nokia 3.2 Nokia 7.2 Nokia 6.2

Q2 2021

Nokia 1 Plus

Nokia 9 PureView

Našli jste mezi telefony určené pro Android 11 i ten váš?

