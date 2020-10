V jakých vlnách dostanou Nokia telefony Android 11? Máme oficiální plán

Společnost HMD Global, která nyní stojí za výrobou telefonů Nokia, poskytuje svým zákazníkům jednu z nejlepších služeb z pohledu informovanosti o softwarových updatech. Pravidelné grafy a výhledy spolehlivě ukazují, kdy se který telefon dočká aktualizace či jiné novinky. Nejinak je tomu i v případě zavádění nové verze systému Android. Firma HMD Global zveřejnila na Twitteru grafiku, která nastiňuje plán updatů telefonů Nokia na Android 11.

Výhled je vytvořen po kvartálech a jako první by se měly dočkat modely Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 a Nokia 8.1. Týká se jich období od Q4 2020 do Q1 2021, ve kterém už nyní jsme. Harmonogram je známý až po polovinu příštího roku. Nejpozději v létě by se měly dočkat modely Nokia 1 Plus a Nokia 9 PureView. Na kompletní aktuálně platný plán updatů telefonů Nokia na Android 11 se mrkněte do přiložené grafiky. Některé telefony této značky mezitím dostávají v posledních vlnách Android 10.

Které období se týká vašeho Nokia telefonu?

Zdroj: Nokia Mobile Twitter