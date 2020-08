Android 11 přinese bezdrátové Android Auto na všechny telefony

Android 11 přinese zásadní novinku, která umožní používat bezdrátové Android Auto na všech telefonech. Před přibližně dvěma lety Google tuto funkci zavedl, ovšem byla funkční pouze na Pixel a Samsung telefonech. To se s novým systémem změní.

Android 11 = bezdrátové Android Auto pro všechny?

Google dnes aktualizoval na svých webových stránkách informace ohledně Android Auto. Ty kromě jiného tvrdí, že každý smartphone s nadcházejícím Androidem bude moci využít bezdrátové Android Auto. Bude tedy úplně jedno zda používáte LG, Xiaomi, Motorolu, Samsung, Nokii či OnePlus. Je zajímavé, že by se mělo jednat i o telefony Android One, ovšem nikoliv Android Go.

Jediný hardwarový požadavek je ten, že musí telefon podporovat 5 GHz Wi-Fi sítě. Google rovněž upozornil, že uživatelé v zemích EU si musí zjistit podrobnosti o svém zařízení, jelikož má Evropská unie specifické požadavky pro používání 5 GHz sítí v autech. Například v Japonsku a Rusku mají smůlu, jelikož je zde bezdrátové používání Android Auta zakázané.

Používáte bezdrátové Android Auto?

Zdroj: 9to5google.com