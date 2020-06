Android 11 Beta nyní podporuje Google Pay. Jak ho aktivovat?

Po několika odkladech byla minulý týden konečně spuštěna Android 11 Beta. Přesto, že je systém oproti verzím Developer Preview poměrně stabilní je stále potřeba vyřešit mnoho problémů, se kterými se beta testeři potýkají. Můžeme zmínit třeba problémy s přehráváním videa či nemožnost psát text v některých případech. Jeden problém byl však odstraněn. Android 11 Beta totiž nyní podporuje Google Pay.

Podpora služby Google Pay je u nových systémů vždy jedním z nejtvrdších oříšků pro vývojáře. Služba však již fungovala ve verzi Developer Preview 4 a tak se zdá, že u spuštění beta verze se Googlu něco nepovedlo. Dle několika příspěvků na redditu i nových tweetů je však problém vyřešen a mobilní platby jsou opět funkční.

Pokud máte Android 11 Beta nainstalován a chcete zjistit, zda máte bezkontaktní platby k dispozici, je to poměrně jednoduché. Stačí přejít do aplikace Google Pay a klepnout na možnost “Zkontrolovat software”. Poté by vám mělo vyskočit oznamovací okno, které vám sdělí, že je vaše zařízení znovu připraveno k NFC transakcím. Pokud se vám tato hláška nezobrazila, zkuste restartovat telefon.

Máte Google Pay dostupný v Android 11 Beta?

Zdroj: androidpolice.com