Prémiová židle o 5 tisíc levněji! Famózní Anda Seat Kaiser Series 3 je super volba pro větší postavy

Jakub Kárník
21.5.2026 14:00
Herní židle za pět tisíc bývá kompromis mezi vzhledem a komfortem. Anda Seat Kaiser 3 v XL provedení je s AlzaPlus+ na Alze za 9 099 Kč, což je za prémiový kus s téměř pětihvězdičkovým hodnocením od 237 zákazníků agresivní cena. Pro lidi nad 180 cm a 80 kg, kteří u počítače tráví hodiny denně, je tohle jedna z nejrozumějších investic.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud měříte 180+ cm, vážíte 80+ kg a sedíte u počítače 6 hodin denně.
⚠️ Zvažte, pokud měříte pod 175 cm – XL je opravdu velká, lépe vám padne varianta L (Kaiser 3 L nebo T-Pro 2).
💡 Za 9 099 Kč dostanete prémiový kus s 4D područkami, integrovanou bederní opěrkou a 5letou životností i při intenzivním používání.

Co dělá Kaiser 3 prémiový

Anda Seat u Kaiser 3 nešetřil na materiálech. Lisovaná pěna s hustotou 65 kg/m³ nepovolí ani po několika letech sezení – levné židle se obvykle do dvou let propropadnou. Hliníková základna a píst třídy 4 s certifikací SGS garantují, že vás židle do roka pod stolem nepřepadne, jak se to běžně stává s levnými kusy. Široký 53cm sedák a opěradlo do výšky 83 cm jsou dimenzované na nosnost 200 kg.

Praktické vychytávky: vestavěná bederní opěrka není polštářek na gumičce, ale integrovaný mechanismus, který si vyladíte rukojetími po stranách. Magnetický hlavový polštářek s chladivým gelem drží na opěradle silnými magnety, takže ho posunete přesně tam, kam potřebujete, bez popruhů. 4D područky jdou nahoru/dolů, dopředu/dozadu, do stran i rotovat – pro každou výšku stolu se vám podaří najít přesnou pozici. Sklon opěradla je 90 až 165 stupňů + dalších 15° při houpání, takže si na židli klidně dáte odpoledního šlofíka.

Před nákupem zvažte

Hlavní bod, který v recenzích zaznívá nejčastěji: XL varianta je velká. Pro lidi pod 175 cm nebo s váhou pod 80 kg může působit zbytečně robustně a sedák tvrdě. Anda Seat má v nabídce variantu L pro menší postavy s měkčím sedákem – pro vás může být lepší volbou. Kaiser 3 je od přírody tvrdší židle – pěna je dimenzovaná na lidi přes 100 kg, takže pokud vážíte méně, prvních pár týdnů si můžete připadat, že sedíte na prkně. Většina lidí si zvykne, ale ne všichni.

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

