Češi sledují své zdraví chytře. Mnohé láká implantát s čipem

Smartphone, chytré hodinky, fitness náramek nebo chytrý prsten. Minimálně jedno z těchto zařízení používá ke “smart” analýze vlastního zdraví a pohybových aktivit více než tři čtvrtiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu pojišťovny Generali, která si dala za cíl zmapovat tuzemský vztah k chytrým technologiím v souvislosti s tzv. biohackingem. Tedy moderní formou propojení životního stylu s technologiemi. Jednou z největších zajímavostí analýzy je počet lidí, kteří by si údajně nechali do těla implantovat sledovací čip.

“Tři čtvrtiny dotázaných (76 %) uvedly, že ke sledování svého zdraví využívají chytrá zařízení. Nejčastěji se jedná o chytrý telefon (83 %), hodinky (51 %), náramek (20 %) či prsten (1 %).Hlavními kritérii při výběru chytrého zařízení jsou pro respondenty cena (51 %), funkce a výdrž baterie (obojí 49 %). Za nejdůležitější funkce u chytré elektroniky Češi považují měření počtu kroků (58 %) a vzdálenosti (53 %). Naopak měření kvality spánku (27 %) či složení těla (22 %) pro ně příliš důležitá nejsou,” vyjmenovává pojišťovna s tím, že muži významně více využívají chytrá zařízení z důvodu zájmu o technologie (21 %), naopak u žen je zájem pouze u každé desáté (9 %).

Více jak polovina Čechů, kteří vlastní nějakou elektroniku, by si dokonce nechala do těla implantovat čip. “Preferovaným místem přitom pro víc jak polovinu (56 %) z takových nadšenců je jednoznačně některá z rukou. Další volbou by byla noha (13 %), následují krk (7 %) nebo záda (7 %). Důvodem pro pořízení takového čipu by pro ně bylo zejména sledování zdravotního stavu (66 %), pak kontrola hladiny cukru v krvi a měření pohybových aktivit,” popisuje nadále analýza.

Dali byste si do těla dobrovolně čip?

Zdroj: Generali, foto: Dan Lane