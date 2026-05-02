Naprosto šílený procesor AMD Ryzen 9 9950X3D2 se už prodává v Česku! Pro koho je určen a kolik stojí? AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition je první desktopový procesor s 3D V-Cache na obou CCD modulech — celkem 208 MB cache Cílovka? Profesionálové, ne hráči — pro hraní zůstává lepší volbou Ryzen 7 9800X3D nebo standardní 9950X3D Cena 22 990 Kč dělá z 9950X3D2 nejdražší spotřebitelský Ryzen v historii a krok směrem k řadě Threadripper Jakub Kárník Publikováno: 2.5.2026 10:00 AMD má vlajkovou loď, která sama o sobě láme dosavadní pořádek. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition v ceně 22 990 Kč je první spotřebitelský procesor, který má technologii 3D V-Cache nasazenou na obou výpočetních čipletech — celkem 208 MB cache na jedno tělo. Není to ale univerzální vlajka pro každého. Naopak — je to extrémně specifický nástroj, jehož smysl chápe málokdo, ale ti, co ho potřebují, ho potřebují hodně. Co je dual-cache a proč to dělá rozdíl Pro koho a za kolik Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud děláte v Blenderu, DaVinci Resolve, kompilujete velký kód v Unreal Enginu nebo Chromiu, nebo pracujete se simulačními modely. AMD uvádí zlepšení 5–8 % oproti běžnému 9950X3D v kreativních aplikacích, v některých specializovaných úlohách až 25 %.⚠️ Zvažte, že pro hraní je to mizerná hodnota — Ryzen 7 9800X3D je v hrách stejně rychlý za třetinovou cenu a 9950X3D2 má dokonce nižší boost (5,6 vs. 5,7 GHz) a vyšší spotřebu (200W TDP, 270W peak). Doporučené chlazení je AIO 360 mm.💡 Za 22 990 Kč dostanete 16 jader / 32 vláken Zen 5, 208 MB celkové cache (192 MB L3 + 16 MB L2), patici AM5, podporu DDR5 a PCIe 5.0, integrovanou grafiku Radeon a odemčený násobič pro overclocking. Co je dual-cache a proč to dělá rozdíl Dosavadní X3D procesory od AMD měly stackovanou cache jen na jednom CCD. Druhá polovina jader byla bez ní a operační systém musel chytře rozhodovat, kam pošle herní vlákna. 9950X3D2 tuhle asymetrii ruší — všech 16 jader má přístup k velkému cache poolu a plánovač s tím už nemusí bojovat. V praxi to znamená dvě věci. Pro hry je rozdíl minimální až žádný — herní engine stejně potřebuje typicky jen osm jader s velkou cache, takže přidání druhé „cache vrstvy" nepřináší vyšší FPS. Ale v profesionálních úlohách, kde běží paralelně desítky vláken s různými datovými sadami, je rozdíl podle nezávislých testů viditelný. Kompilace velkých kódů, dataová analýza, AI a vědecké simulace — to jsou disciplíny, kde 9950X3D2 ukazuje, proč vznikl. Pro koho a za kolik Cena 22 990 Kč staví 9950X3D2 mezi nejdražší spotřebitelské procesory na trhu a jeho hlavním konkurentem se de facto stává řada AMD Threadripper. Pokud stavíte herní sestavu, sáhněte po Ryzenu 7 9800X3D nebo standardním 9950X3D. Pokud ale provozujete Blender, kompilujete obří projekty, pracujete s vědeckými daty nebo děláte vážnou produkci videa — a zároveň chcete sestavu na soketu AM5 s podporou na další roky — 9950X3D2 vám dá výkon, který v této kategorii nikdo jiný nenabídne.