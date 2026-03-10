Skvělý AMD Ryzen 5 9600X spadl pod 5 tisíc! Má vynikající poměr mezi cenou a výkonem Hlavní stránka Zprávičky AMD Ryzen 5 9600X je 6jádrový procesor s architekturou Zen 5, boostem 5,4 GHz a TDP pouhých 65 W Na Alze stojí 4 690 Kč – při uvedení v roce 2024 stál 7 899 Kč Platforma AM5 s podporou do roku 2027+ – možnost budoucího upgrade bez výměny desky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Procesor, který má na Alze 100 % doporučení od 190 zákazníků a za velmi slušnou cenu. AMD Ryzen 5 9600X aktuálně na Alze koupíte za 4 690 Kč – z původních skoro 8 tisíc při uvedení je to pokles o 40 %. Za tuhle cenu je to aktuálně nejrozumnější procesor pro herní i kancelářské PC. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud stavíte nový PC nebo přecházíte na AM5 platformu a chcete procesor, který utáhne i RTX 4070 Ti nebo RX 9070 bez bottlenecku.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete víc než 6 jader na profesionální multithread práci – tam dává smysl Ryzen 7 nebo 9. Chladič není v balení.💡 Za 4 690 Kč dostanete Zen 5, 65W TDP, integrovanou grafiku, odemčený násobič a vstup na AM5 platformu s dlouhou životností. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč 9600X za tuhle cenu vede Ryzen 5 9600X nabízí 6 jader a 12 vláken s architekturou Zen 5 (4nm TSMC), boost až 5,4 GHz a 32 MB L3 cache. TDP je 65 W, což znamená nízkou spotřebu a snadné chlazení – uživatelé reportují teploty kolem 55–65 °C s běžným vzduchovým chladičem typu DeepCool AK400 nebo Arctic Freezer 36. Pro hry na 1080p i 1440p je to bohatě dostačující procesor, který podle uživatelů bez problémů pohání grafiky až do třídy RTX 4070 Ti a RX 9070. Klíčová výhoda oproti Intelu: platforma AM5 má garantovanou podporu minimálně do roku 2027, takže pokud za pár let budete chtít silnější procesor, stačí vyměnit čip bez nové desky a pamětí. Integrovaná grafika AMD Radeon Graphics zvládne základní úlohy – pro diagnostiku nebo dočasný provoz bez dedikované GPU je to praktické. Co říkají uživatelé S hodnocením 4,9 z 5 a nulou negativních recenzí je to jeden z nejlépe hodnocených procesorů na Alze. Uživatelé opakovaně zmiňují bezkonkurenční poměr cena/výkon, nízkou spotřebu a snadný přechod ze starších platforem. Recenzent z Chebu shrnuje: za 5 tisíc v AM5 AMD jasně vede, Intel i5 Arrow Lake je dražší a slabší. Opakovaná výtka: teploty při přetaktování. V základním nastavení (65 W) je procesor studený, ale při odemčení na 105 W nebo agresivním PBO teploty stoupají na 80–90 °C. Několik uživatelů doporučuje nastavit Curve Optimizer (undervolt) v BIOSu – typicky -30 mV, což sníží teploty bez ztráty výkonu. Chladič není v balení, ale kvalitní vzduchový chladič za 600–800 Kč stačí. A pro náročné multithread úlohy (rendering, kompilace) může být 6 jader limitující – tam lépe poslouží Ryzen 7 9700X. KOUPIT RYZEN 5 9600X Verdikt AMD Ryzen 5 9600X za 4 690 Kč je aktuálně nejlepší volba pro herní PC v rozpočtové a střední třídě. Zen 5, nízká spotřeba, AM5 s budoucností a 100 % doporučení od uživatelů – to je kombinace, kterou konkurence za stejnou cenu nenabízí. Pokud stavíte nový systém, je to procesor, kolem kterého má smysl celou sestavu postavit. Další procesory a PC komponenty najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA RYZEN 9600X Stavíte sestavu kolem AMD, nebo zůstáváte u Intelu? Co rozhodlo? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza amd AMD Ryzen slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025