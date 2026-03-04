Nejvýhodnější procesor na hry do 5 tisíc! Tento AMD Ryzen v Česku zlevnil na minimum Hlavní stránka Zprávičky AMD Ryzen 5 7500X3D je šestijádrový procesor s 96 MB 3D V-Cache pro platformu AM5 – nejlevnější s touto technologií Při uvedení v listopadu 2025 stál 6 590 Kč, nyní je na Alze za 4 990 Kč Platformu AM5 čekají ještě procesory Zen 6 – koupí desky a tohoto CPU rozhodně neprohloupíte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Když AMD v listopadu 2025 uvedlo Ryzen 5 7500X3D za 6 590 Kč, reakce byly vlažné – za podobné peníze jste sehnali osmijádra bez 3D cache a s vyššími takty. Jenže cena od té doby klesla o téměř čtvrtinu. Ryzen 5 7500X3D je teď na Alze za 4 990 Kč a za tuhle cenu se karta úplně obrací – najednou jde o nejdostupnější herní procesor s 3D V-Cache pro AM5, který v hrách poráží výrazně dražší konkurenci. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud primárně hrajete hry a chcete na AM5 platformě co nejvíc fps za nízkou cenu – 3D cache stabilizuje snímkovou frekvenci a zvyšuje minimální fps tam, kde to obyčejné procesory nezvládnou.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vysoký aplikační výkon (střih videa, rendering) – šest jader Zen 4 s maximem 4,5 GHz je hraniční hodnota. Za 3 990 Kč koupíte Ryzen 5 7600X s takty 5,3 GHz a vyšším výkonem v aplikacích.💡 Za 4 990 Kč je to procesor, který ve hrách drží krok s Ryzenem 7 9700X za 6 990 Kč – a to jen díky 96 MB 3D cache. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co je 3D V-Cache a proč pomáhá ve hrách Standardní Ryzen 5 7600X má 32 MB L3 cache. Ryzen 5 7500X3D má 96 MB – trojnásobek, dosažený vrstvením dalších čipů přímo na procesor (technologie 3D V-Cache). Herní enginy neustále přistupují k datům o scéně, texturách, AI nepřátel a fyzice – a čím víc toho procesor najde v rychlé cache místo pomalejší RAM, tím plynulejší je obraz. V praxi to znamená vyšší a stabilnější minimální fps a celkově hladší herní zážitek. Efekt je nejvýraznější při hraní na 1080p s výkonnou grafickou kartou. Při 4K rozlišení rozdíly klesají, protože brzdou se stává GPU. Šest jader Zen 4 s takty 4,0–4,5 GHz je ale kompromis. V produktivních aplikacích (Cinebench, Blender, Davinci Resolve…) bude Ryzen 5 7600X za 3 990 Kč s takty do 5,3 GHz citelně rychlejší. Pokud hrajete i pracujete a záleží vám na obojím, zvažte spíše ten. Jak si stojí proti Intelu AMD ve vlastních testech uvádí, že Ryzen 5 7500X3D je v průměru 20 her o 13 % rychlejší než Intel Core Ultra 5 245KF a o 8 % než Core i5-14600K. V kompetitivních hrách (esport tituly, kde fps rozhoduje) je náskok ještě výraznější – 22 %, resp. 12 %. KOUPIT RYZEN 5 7500X3D ZA 4 990 KČ Kdy dává smysl a kdy ne Ryzen 5 7500X3D je úzce specializovaný procesor. Dává smysl, pokud splňujete většinu z těchto bodů: primárně hrajete hry, máte výkonnou grafiku (ideálně RTX 4070 a výš, nebo RX 7800 XT a výš), hrajete na 1080p nebo QHD, chcete stabilní minimální fps bez propadů a plánujete zůstat na platformě AM5 s výhledem na budoucí upgrade na Zen 6. Naopak nedává smysl, pokud máte slabší grafiku (tam rozdíly oproti levnějšímu 7600X tolik nepoznáte), potřebujete vysoký výkon v aplikacích (střih, rendering, kompilace), nebo hrajete převážně ve 4K, kde je bottleneck na straně GPU. V těchto případech ušetříte tisícovku s Ryzenem 5 7600X za 3 990 Kč, který má vyšší takty a v aplikacích i většině běžných herních scénářů bude stačit. Verdikt Za původních 6 590 Kč byl Ryzen 5 7500X3D těžko obhajitelný – za podobné peníze jste sehnali osmijádra s vyššími takty. Za 4 990 Kč je to ale jiný příběh. Tisícovka navíc oproti 7600X vám koupí 96 MB 3D cache, které ve hrách reálně zvednou minimální fps a odstraní mikrosekání. Je to procesor pro hráče, kteří chtějí maximum z AM5 platformy za rozumný rozpočet – s vědomím, že aplikační výkon je kompromisem a že za další 2 roky mohou přejít na Zen 6 bez výměny desky. Pokud nehrajete nebo máte slabší grafiku, ušetřete a vezměte 7600X za 3 990 Kč. KOUPIT RYZEN 5 7500X3D NA ALZE Jaký procesor aktuálně používáte – a stojí vám za to přejít na AM5? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 