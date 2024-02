AMD v lednu představilo procesor Ryzen 7 5700X3D

Je určený pro starší patici AM4

Česká cena příjemně potěší

AMD sice v září roku 2022 představilo procesory Ryzen 7000 pro novou patici AM5, ale přesto se čas od času ohlédne zpět za socketem AM4, pro který přinese nějaké to nové CPU. Během lednového technologického veletrhu CES 2024 jsme se dočkali odhalení procesoru Ryzen 7 5700X3D, jenž cílí především na hráče. Jejich pozornost se přitom snaží zachytit velmi přívětivou cenou.

Pořídit si procesor pro starší patici AM4 nemusí být ani v dnešní době úplně od věci, zvlášť pokud jde právě o kousek typu Ryzen 7 5700X3D. Desky s tímto socketem je totiž možné pořídit za opravdu směšné ceny, což při stavbě levnějších počítačových sestav rozhodně přijde vhod. Jestliže se soustředíte primárně na hraní nepříliš náročných her, mohla by novinka od červeného týmu představovat zajímavou volbu.

Ryzen 7 5700X3D je považován za hráčské CPU z jednoho prostého důvodu: využívá proprietární technologii 3D V-Cache, díky níž je možné umístit dodatečnou vrstvu cache paměti přímo na procesor. To ve finále umožní ukládání více dat do cache, jelikož se výrazně zvýší její celková kapacita, a za následek to může mít například značný nárůst výkonu v mnohých herních titulech.

Konkrétně Ryzen 7 5700X3D neboli 8jádrový kousek se 105W TDP nabízí 100MB celkovou kapacitu cache. Maximální frekvence, již může dosáhnout, však činí 4,1 GHz, a to kvůli nestálé povaze 3D V-Cache, která je náchylná na poškození při vyšších teplotách a napětích.

New AMD Ryzen 7 5700X3D CPU Review & Benchmarks vs. 5800X3D & More

AMD Ryzen 7 5700X3D je v Česku nově možné pořídit s cenou začínající na 6 599 korunách. U některých prodejců pak stojí nepatrně víc.

