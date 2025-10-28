Amazfit T-Rex 3 teď můžete koupit v super akci! Mají vynikající jas, odolnost i výdrž Hlavní stránka Zprávičky Outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 nyní pořídíte za 5 582 Kč místo běžných 7 490 Kč Hodinky nabízejí výdrž až 27 dní na nabití a vojenskou odolnost MIL-STD-810H Zaujmou 1,5" AMOLED displejem s jasem 2 000 nitů a podporou bezkontaktních plateb Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.10.2025 18:01 Žádné komentáře 0 Outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 se momentálně dají pořídit za výrazně sníženou cenu 5 582 Kč, zatímco v oficiálním e-shopu značky a u velkých prodejců stojí 7 490 Kč. Zákazníci tak mohou ušetřit téměř 2 tisíce korun na hodinkách, které kombinují vojenskou odolnost s pokročilými sportovními funkcemi a dlouhou výdrží baterie. Displej s vysokým jasem a odolná konstrukce Amazfit T-Rex 3 disponují 1,5palcovým AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů a jemností 326 PPI. Obrazovka dosahuje maximálního jasu až 2 000 nitů, takže zůstává čitelná i na přímém slunci. Hodinky nabízejí speciální noční režim, který přepíná barvu zobrazení na červenou, zelenou nebo oranžovou pro šetrnější čtení ve tmě. Konstrukce kombinuje rámeček z nerezové oceli s polymerovým tělem a ochranným sklem Gorilla Glass. Hodinky splňují vojenský standard MIL-STD-810H pro odolnost proti extrémním teplotám, vlhkosti a nárazům. S certifikací 10 ATM zvládnou ponor do hloubky 100 metrů. Při hmotnosti 68,3 gramů včetně silikonového řemínku nezatíží zápěstí ani při celodenním nošení. CHCI AMAZFIT T-REX 3 Výdrž přes tři týdny a rychlé nabíjení Baterie s kapacitou 700 mAh zajišťuje při běžném používání výdrž až 27 dní na jedno nabití. Při nepřetržitém záznamu venkovních aktivit s aktivní GPS vydrží hodinky více než 100 hodin. Magnetické nabíjení doplní baterii na plnou kapacitu za méně než 3 hodiny. Navigace s offline mapami a 170+ sportovních režimů Hodinky využívají dvoupásmovou GPS pro přesné určení polohy a umožňují stažení offline map zdarma, včetně obrysových map a map lyžařských středisek. Navigační systém poskytuje pokyny k odbočení, které lze přehrávat nahlas přes připojená Bluetooth sluchátka. Uživatelé mohou importovat vlastní GPX soubory s trasami. T-Rex 3 podporují více než 170 sportovních režimů, mezi které patří i méně obvyklé aktivity jako freediving, parašutismus nebo surfování. Pro silový trénink nabízejí inteligentní režim, který automaticky počítá opakování a sleduje nastavení cvičení. Senzor BioTracker PPG měří tep, saturaci krve kyslíkem a další zdravotní metriky. Bezkontaktní platby a hlasové ovládání Díky integrovanému NFC čipu podporují hodinky bezkontaktní platby přes službu Zepp Pay. Aktuálně fungují karty Mastercard od mBank, Raiffeisenbank a kartu Curve, přičemž lze propojit až 8 bankovních karet současně. Hlasový asistent Zepp Flow umožňuje ovládat hodinky hlasem, posílat odpovědi na zprávy nebo nastavovat připomenutí. KOUPIT AMAZFIT T-REX 3 Hodinky komunikují přes Bluetooth 5.2 a jsou kompatibilní s telefony s Androidem 7.0 a novějším nebo iOS 14.0 a vyšším. Prostřednictvím aplikace Zepp získají uživatelé přístup k podrobným statistikám, analýzám tréninků a možnosti úpravy ciferníků. Pro koho jsou T-Rex 3 vhodné Amazfit T-Rex 3 osloví především outdoorové nadšence a sportovce, kteří ocení robustní konstrukci a dlouhou výdrž baterie. Hodí se pro běžce, cyklisty, turisty i vodní sporty. Dvoupásmová GPS s offline mapami zaujme cestovatele a dobrodruhy, zatímco široká škála sportovních režimů uspokojí i příznivce méně obvyklých aktivit. Aktuální cena 5 582 Kč představuje zajímavou příležitost pro všechny, kteří hledají odolné sportovní hodinky s pokročilými funkcemi. Uvažujete o koupi outdoorových hodinek Amazfit T-Rex 3 za tuto akční cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Amazfit česko Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024