Amazfit T-Rex 3 teď můžete koupit v super akci! Mají vynikající jas, odolnost i výdrž

  • Outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 nyní pořídíte za 5 582 Kč místo běžných 7 490 Kč
  • Hodinky nabízejí výdrž až 27 dní na nabití a vojenskou odolnost MIL-STD-810H
  • Zaujmou 1,5" AMOLED displejem s jasem 2 000 nitů a podporou bezkontaktních plateb

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
28.10.2025 18:01
Ikona komentáře 0
amazfit t rex 3 barevne varianty na kameni

Outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 se momentálně dají pořídit za výrazně sníženou cenu 5 582 Kč, zatímco v oficiálním e-shopu značky a u velkých prodejců stojí 7 490 Kč. Zákazníci tak mohou ušetřit téměř 2 tisíce korun na hodinkách, které kombinují vojenskou odolnost s pokročilými sportovními funkcemi a dlouhou výdrží baterie.

Displej s vysokým jasem a odolná konstrukce

Amazfit T-Rex 3 disponují 1,5palcovým AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů a jemností 326 PPI. Obrazovka dosahuje maximálního jasu až 2 000 nitů, takže zůstává čitelná i na přímém slunci. Hodinky nabízejí speciální noční režim, který přepíná barvu zobrazení na červenou, zelenou nebo oranžovou pro šetrnější čtení ve tmě.

amazfit t rex 3 haze grey render predni strana pohled z boku

Konstrukce kombinuje rámeček z nerezové oceli s polymerovým tělem a ochranným sklem Gorilla Glass. Hodinky splňují vojenský standard MIL-STD-810H pro odolnost proti extrémním teplotám, vlhkosti a nárazům. S certifikací 10 ATM zvládnou ponor do hloubky 100 metrů. Při hmotnosti 68,3 gramů včetně silikonového řemínku nezatíží zápěstí ani při celodenním nošení.

Výdrž přes tři týdny a rychlé nabíjení

Baterie s kapacitou 700 mAh zajišťuje při běžném používání výdrž až 27 dní na jedno nabití. Při nepřetržitém záznamu venkovních aktivit s aktivní GPS vydrží hodinky více než 100 hodin. Magnetické nabíjení doplní baterii na plnou kapacitu za méně než 3 hodiny.

Hodinky využívají dvoupásmovou GPS pro přesné určení polohy a umožňují stažení offline map zdarma, včetně obrysových map a map lyžařských středisek. Navigační systém poskytuje pokyny k odbočení, které lze přehrávat nahlas přes připojená Bluetooth sluchátka. Uživatelé mohou importovat vlastní GPX soubory s trasami.

amazfit t rex 3 na ruce ve vode

T-Rex 3 podporují více než 170 sportovních režimů, mezi které patří i méně obvyklé aktivity jako freediving, parašutismus nebo surfování. Pro silový trénink nabízejí inteligentní režim, který automaticky počítá opakování a sleduje nastavení cvičení. Senzor BioTracker PPG měří tep, saturaci krve kyslíkem a další zdravotní metriky.

Bezkontaktní platby a hlasové ovládání

Díky integrovanému NFC čipu podporují hodinky bezkontaktní platby přes službu Zepp Pay. Aktuálně fungují karty Mastercard od mBank, Raiffeisenbank a kartu Curve, přičemž lze propojit až 8 bankovních karet současně. Hlasový asistent Zepp Flow umožňuje ovládat hodinky hlasem, posílat odpovědi na zprávy nebo nastavovat připomenutí.

Hodinky komunikují přes Bluetooth 5.2 a jsou kompatibilní s telefony s Androidem 7.0 a novějším nebo iOS 14.0 a vyšším. Prostřednictvím aplikace Zepp získají uživatelé přístup k podrobným statistikám, analýzám tréninků a možnosti úpravy ciferníků.

Pro koho jsou T-Rex 3 vhodné

Amazfit T-Rex 3 osloví především outdoorové nadšence a sportovce, kteří ocení robustní konstrukci a dlouhou výdrž baterie. Hodí se pro běžce, cyklisty, turisty i vodní sporty. Dvoupásmová GPS s offline mapami zaujme cestovatele a dobrodruhy, zatímco široká škála sportovních režimů uspokojí i příznivce méně obvyklých aktivit. Aktuální cena 5 582 Kč představuje zajímavou příležitost pro všechny, kteří hledají odolné sportovní hodinky s pokročilými funkcemi.

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
