Amazfit možná chystá hodinky se solárním dobíjením. Napověděl tomu kód aplikace Zepp Hlavní stránka Zprávičky Amazfit podle úniku připravuje solární hodinky, které si energii doplní přímo ze slunce Napovídá tomu kód aplikace Zepp, kde se objevily proměnné pro solární panel i intenzitu světla Mířit by mohly na Garmin, který si solární nabíjení v hodinkách dlouho hlídá Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Solární nabíjení v chytrých hodinkách dnes znamená skoro výhradně Garmin – a pořádný příplatek. Teď to ale vypadá, že do téhle ligy chce vstoupit i Amazfit, značka známá spíš dostupnými cenami. V kódu její aplikace Zepp se objevily jasné stopy po hodinkách, které se budou dobíjet přímo ze slunce. Co prozradil kód aplikace Zepp Na možné solární hodinky upozornil server Gadgets & Wearables, který se prohrabal kódem aplikace Zepp verze 10.5.0 – právě přes ni Amazfit svoje hodinky ovládá. V takzvaném APK teardownu, tedy rozboru instalačního balíčku aplikace, narazil na proměnné popisující intenzitu světla, typ solárního panelu i vstupní výkon z nabíjení. Aplikace navíc nově rozlišuje, jestli se hodinky dobíjejí ze sítě, nebo ze slunce – což u zařízení bez solárního panelu nedává smysl. Solární hodinky zatím ovládá Garmin Solární nabíjení v hodinkách dotáhl nejdál Garmin se svými vrstvami Power Glass a Power Sapphire na modelech Fenix a Instinct. Podobně na to jde finská Suunto u řady Vertical. Jenže tyhle modely nejsou levné: kupříkladu vlajkové Garmin Fenix 8 Solar vyjdou na 22 tisíc korun. Kdyby Amazfit, který si zakládá na poměru cena a výkon, přinesl solární nabíjení výrazně levněji, mohl by spoustu zákazníků přesvědčit. Amazfit Helio Strap Pro je pokročilejší náramek bez displeje. Tohle umí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Co zatím nevíme Zbytek je otázkou dohadů. Kód neprozradil ani jméno modelu, ani datum představení a klidně se může stát, že se funkce do finální verze vůbec nedostane – u rozpracovaného kódu to není nic neobvyklého. Spekuluje se, že solární panel by se hodil hlavně k outdoorovým řadám jako T-Rex nebo Falcon a že hodinky nejspíš vsadí na úsporný displej typu memory-in-pixel (MIP), který je dobře čitelný i na přímém slunci, místo AMOLEDu. Zatím to ale nevíme s jistotou. Lákaly by vás solární hodinky od Amazfitu za zlomek ceny Garminu? Zdroje: Gadgets & Wearables, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Chytré hodinky Garmin wearables Zepp Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024