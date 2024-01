Amazfit představilo svůj první chytrý prsten Helio Ring

Je tvořen z titanu a poskytne hromadu sportovních a zdravotních dat

Na jedno nabití vydrží až 5 dní, cenu výrobce zatím tají

Chytré prsteny se stávají čím dál populárnějšími, jedná se o fajn (a mnohdy přesnější) alternativu k běžným hodinkám, která nemusí tolik překážet na ruce, vydrží déle nabitá a nebo je zkrátka vhodná pro ty, kteří preferují klasické hodinky, ale přesto si rádi měří své aktivity. Amazfit vyrábí především chytré hodinky, ale nyní konečně ukázala na veletrhu CES první chytrý prsten – Amazfit Helio Ring.

Chytrý prsten Amazfit Helio Ring se profiluje jako sportovní doplněk, který poskytuje přesná data (nejen) při regeneraci. Tělo je tvořeno z titanu a nechybí vodotěsnost do 10 ATM. Firma hovořila o komplexním monitorování údajů týkajících se psychické a fyzické kondice s přesností, kterou umožňuje pouze zařízení nošené na prstu, což je do určité míry pravda.

V aplikaci Zepp bude mít uživatel k dispozici hromadu údajů a to včetně skóre připravenosti (obdoba Readiness z Oura Ringu). To vám pomůže se rozhodnout, zda je vhodné vyvíjet na tělo nějaký větší fyzický nátlak, nebo si jít radši lehnout. Co se dalších aktivit týče, za zmínku stojí měření srdečního tepu, spánku nebo některých sportů. Senzor EDA (Elektrodermální aktivita) pak poslouží pro monitorování emocí, pravděpodobně je tím myšlený hlavně stres.

Za další výhodu se dá považovat hlubší integrace s hodinkami Amazfit. Prsten samozřejmě můžete využívat i samostatně, ale pokud budete nosit i hodinky, některá data se sloučí a poskytnou ještě přesnější měření. Prsten bude k dostání ve velikostech 10 a 12, na jedno nabití má vydržet až 5 dní. Začne se prodávat v březnu, společně s ním dostanete tříměsíční předplatné Zepp Aura, avšak cenu si zatím firma nechala pro sebe.

Koupili byste si chytrý prsten od Amazfit?

Zdroj: Amazfit