Společnost Amazfit dnes oficiálně představila hodinky GTS 2 Mini. Jedná se v podstatě o totožné hodinky jako GTS 2, ovšem v menším kabátku. Rozdíl je ovšem také v kapacitě baterie a ceně. Pojďme si je tedy představit.

Amazfit GTS 2 Mini oficiálně

Namísto 1,65″ AMOLED panelu je zde přítomný 1,55″ AMOLED panel a zmenšila se také baterie, konkrétně na kapacitu 220 mAh. Vzhledem k menšímu displeji si však hodinky zachovávají stejnou výdrž. Na jedno nabití mají tedy vydržet 7 dní náročného používání, 14 dní běžného a 21 dní omezeného režimu. Samozřejmostí je pak měření okysličení krve, srdeční frekvence nebo podrobnější sledování spánku. Potěší také interní úložiště, díky čemuž můžete poslouchat hudbu přímo na hodinkách po připojení sluchátek.

Hodinky jsou dostupné v růžové, zelené a černé barevné variantě a to za cenu 699 CNY, tedy asi 2 300 korun bez daně. Globální dostupnost zatím nebyla potvrzena, ovšem dá se čekat, že časem dorazí i do Evropy, potažmo k nám do Česka.

Co říkáte na Amazfit GTS 2 Mini?