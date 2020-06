Hodinové zdřímnutí po obědě? Amazfit GTR a GTS vás to odnaučí

Hodinkám Amazfit GTR a GTS dorazila nová aktualizace, která vás upozorní, pokud budete často vyspávat během dne. Pro GTR je označení nového softwaru 1.3.5.77, zatímco pro GTS je to 0.0.9.12. Obě dvě verze tohoto softwaru přináší právě tuto funkci.

Nová aktualizace na Amazfit GTR a GTS

Funkce by se neměla míchat s pravidelným sledováním spánku, to je něco, čeho jsou tyto hodinky schopny už od data uvedení. Někteří lidé si však během dne rádi zdřímnou a to i na déle, než jen 20 minut. Příkladem může být oblíbené zdřímnutí “po o”, kdy vytuhneme klidně na hodinu.

Pokud budete spát tedy déle než 20 minut, hodinky vás na to upozorní. A to ať budíkem, tak i dlouhodobým grafem. Dle changelogu je tato funkce jedinou novinkou. Je to poměrně maličkost, ale pro mnoho lidí se bude hodit.

