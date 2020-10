Huami globálně uvede další novinky. Půjde o Amazfit GTR 2 a GTS 2?

Čínská společnost Huami rozhodně nezahálí. Jen pár dní poté, co tato firma zodpovědná za populární sérii hodinek Amazfit, představila modely Bip U pro Indii a Pop pro Čínu, chystá další uvedení. Tentokrát celosvětové, takže by měli být na pozoru i fanoušci a zákazníci z ČR. O události informoval oficiální Twitter účet společnosti. Huami upozorňuje na datum 27. října a po vizuální stránce láká na hodinky s kulatým ciferníkem. Pozvánka se s největší pravděpodobností týká hlavně modelu Amazfit GTR 2, nicméně ve stejnou chvíli by se mohl objevit i model GTS 2.

There are only 3 days left until we bring you something new. Join us on 27 October at 09:00 PST. #WhereStyleMeetsHealth #ANewClassicEssential pic.twitter.com/QsM6UEe7Zs — Amazfit (@AmazfitGlobal) October 25, 2020

Oboje tyto hodinky byly uvedeny na trh v Číně během září. Dávalo by tedy smysl, že půjde nyní právě o ně, co se týká globálního představení. Co už víme o specifikacích? Příjemnými novinkami by mělo být měření okysličení krve a úložiště připravené pojmout hudbu. Čínské verze mají jako hlasového asistenta k ruce XiaoAI, ve zbytku světa by jej mohla vystřídat Amazon Alexa. Je možné, že do party ve stejný okamžik přibude i třetí model – Bip U. Uvidíme. Pozvánka momentálně odkazuje hlavně na Amazfit GTR 2, což dokazuje kulatý displej.

Kolik asi budou tyto nové generace GTR a GTS stát?

