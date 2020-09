Huami ukázalo Amazfit GTS 2 a GTR 2. Zatím se ví o dvou fajn novinkách

Společnost Huami během pár dní pošle na trh v Indii nové chytré hodinky Amazfit GTS 2 a GTR 2. Z názvů je jasné, že půjde o pokračovatele současných populárních hodinek, které patří mezi nejoblíbenější a nejdostupnější na světě. A na co nového se můžeme těšit? Hlavním lákadlem má být u obou přístrojů měření okysličení krve. Tedy funkce, kterou začala do svých hodinek zavádět třeba i firma Apple. Proč zmiňujeme zrovna ji? Odkazuje se na ni šéf Huami Huang Wang, který na rovinu říká, že se jejich produkty vždy snažily vyrovnávat právě americké firmě.

Kromě měření stupně okysličení krve, které má prý posloužit mimo jiné i pro analýzu dýchání během spánku, se mohou na příjemnou novinku těšit i fanoušci hudby. Nové hodinky Amazfit GTS 2 a GTR 2 mají být schopné stahovat přes WiFi skladby přímo do svého úložiště. To současné modely neumí a jejich majitelé po tom volali. Co se týká designu (můžete se podívat na obrázky), moc změn asi nenastane. V Indii se hodinky objeví 22. září. Nepochybujeme, že se postupně dostanou i na další trhy,

Máte současné hodinky GTR či GTS? Co na ně říkáte?

Zdroj: aauthority