Amazfit Bip 6 přijdou už brzy s větším AMOLED displejem a chytřejším měřením

Kromě kulatých hodinek Active 2 představila čínská značka Amazfit také hodinky Bip 6, které se na trh dostanou už velice brzy a přinesou nejen větší AMOLED panel. Na základě dostupných snímků můžeme pochválit moderně působící design, zdroje pak dále informují o přesnějším měření.

Amazfit Bip 6 by se už zanedlouho měly začít prodávat v Evropě, jak uvedl server Gadgets and Wearables. Kolik přesně budou hodinky stát, zatím výrobce neprozradil, ale vzhledem k ceně jejich předchůdce bych odhadoval, že by mohly být vypuštěny s cenou okolo 2 000 Kč.

Dominantou Amazfit Bip 6 není nic jiného než AMOLED displej s jasem až 2 000 nitů. Oproti předchůdci se mírně zvětšil a obraz je prý na pohled více ostrý a snáz se čte. Kromě toho nabízí lepší kontrast, neboť model Bip 5 pracovat s panelovou technologií TFT-LD. Od hliníkového těla, jež hodinkám dodává šmrnc, Amazfit slibuje nízkou hmotnost.

Amazfit Bip 6 údajně vydrží až dva týdny používání na jedno nabití, takže se kvůli baterii vůbec nebudete muset stresovat. Když se pak zaměříme na zdravotní funkce, údajně přináší pokročilejší senzor se schopností sledovat nejen srdeční tep, ale také okysličení krve či stres. Vítaného zlepšení se měla dočkat i funkce pro monitoring spánku.

Sportovce by pak mohla potěšit široká škála režimů pro měření fyzické aktivity – má jich být více než 140 – a pokud chodíte do posilovny, oceníte automatické rozpoznávání některých cviků. Součástí výbavy jsou také offline mapy, ale zda budou fungovat i v Česku, není jasné. Propagační materiály hodinek Active 2 o nich totiž vůbec nehovořily, přitom v USA šlo o velmi vyzdvihovanou funkci.

Co na Amazfit Bip 6 říkáte vy?

Zdroje: Gadgets and Wearables, Sustain Health (zdroj náhledového obrázku)