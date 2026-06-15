Amazfit Balance Ultra nabízí titanové tělo a výdrž až 30 dní. Brzy zamíří i do Česka Hlavní stránka Zprávičky Amazfit představil vlajkové hodinky Amazfit Balance Ultra v titanovém těle se safírovým sklíčkem Výdrž má na jedno nabití sahat až 30 dní a hodinky zvládnou přes 180 sportovních režimů Podle českého zastoupení budou Balance Ultra i levnější model Balance 3 brzy v prodeji i u nás Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Kdo shání sportovní hodinky, které vydrží týdny bez nabíječky a nebojí se ani ponoru pod hladinu, měl by zpozornět. Amazfit Balance Ultra jsou dosud nejvybavenější hodinky značky – sázejí na titanové tělo, safírové sklíčko a výdrž až 30 dní na jedno nabití. Představily se společně s levnějším modelem Balance 3 a podle českého zastoupení se obě novinky brzy objeví v prodeji i u nás. Amazfit Balance Ultra sází na titan a safír Pouzdro je vyrobené z titanu třídy 5 a chrání ho safírové sklíčko odolné proti poškrábání. Zhruba dvaapadesátimilimetrové tělo váží 57 gramů bez řemínku a snese ponor do 10 ATM, takže zvládne i rekreační potápění s přístrojem. Displeji vévodí 1,5palcový AMOLED s rozlišením 480 × 480 bodů a jasem až 3 000 nitů, díky kterému by měl zůstat skvěle čitelný i na přímém slunci. Výdrž až 30 dní a stovky sportovních režimů Hlavním lákadlem je výdrž. Baterie o kapacitě 780 mAh má podle Amazfitu při běžném používání vydržet až 30 dní, s trvale zapnutým displejem zhruba deset dní a se zapnutou GPS kolem padesáti hodin. Jde o údaje výrobce, takže je berte spíš jako horní hranici než jako záruku. O zdraví se stará senzor BioTracker 6.0, který nepřetržitě měří tep, okysličení krve, stres a teplotu pokožky. Hodinky nabídnou přes 180 sportovních režimů včetně potápěčského, k tomu dvoupásmovou GPS se šesti satelitními systémy, 64GB úložiště na hudbu i mapy a bezkontaktní platby přes Zepp Pay. Vestavěný mikrofon a reproduktor zvládnou hovory i hlasového asistenta přímo ze zápěstí. Cena a dostupnost v Česku Ve Spojených státech stojí Amazfit Balance Ultra 599,99 dolaru, tedy v přepočtu zhruba 12 500 Kč bez daně, a do prodeje tam zamíří do konce června. Levnější Balance 3 startují na 369 dolarech a od dražšího sourozence se liší především skromnějším tělem a kratší výdrží. Amazfit Balance 2 dlouho vydrží a pyšní se pokročilou výbavou. Teď je koupíte levněji Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro nás je ale podstatnější dostupnost v Česku. Oficiální distributor Amazfitu pro náš trh, e-shop Amazfit.cz, hlásí, že Balance Ultra i Balance 3 budou „brzy v prodeji“. Konkrétní české ceny ani přesný termín uvedení zatím nikdo nepotvrdil. Vyměnili byste své současné hodinky za Amazfit Balance Ultra s měsíční výdrží? Zdroje: Amazfit, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Chytré hodinky wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024