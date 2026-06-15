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Amazfit Balance Ultra nabízí titanové tělo a výdrž až 30 dní. Brzy zamíří i do Česka

  • Amazfit představil vlajkové hodinky Amazfit Balance Ultra v titanovém těle se safírovým sklíčkem
  • Výdrž má na jedno nabití sahat až 30 dní a hodinky zvládnou přes 180 sportovních režimů
  • Podle českého zastoupení budou Balance Ultra i levnější model Balance 3 brzy v prodeji i u nás

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.6.2026 10:00
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amazfit balance ultra na ruce

Kdo shání sportovní hodinky, které vydrží týdny bez nabíječky a nebojí se ani ponoru pod hladinu, měl by zpozornět. Amazfit Balance Ultra jsou dosud nejvybavenější hodinky značky – sázejí na titanové tělo, safírové sklíčko a výdrž až 30 dní na jedno nabití. Představily se společně s levnějším modelem Balance 3 a podle českého zastoupení se obě novinky brzy objeví v prodeji i u nás.

Amazfit Balance Ultra sází na titan a safír

Pouzdro je vyrobené z titanu třídy 5 a chrání ho safírové sklíčko odolné proti poškrábání. Zhruba dvaapadesátimilimetrové tělo váží 57 gramů bez řemínku a snese ponor do 10 ATM, takže zvládne i rekreační potápění s přístrojem. Displeji vévodí 1,5palcový AMOLED s rozlišením 480 × 480 bodů a jasem až 3 000 nitů, díky kterému by měl zůstat skvěle čitelný i na přímém slunci.

Chytré hodinky Amazfit Balance Ultra v titanovém těle

Výdrž až 30 dní a stovky sportovních režimů

Hlavním lákadlem je výdrž. Baterie o kapacitě 780 mAh má podle Amazfitu při běžném používání vydržet až 30 dní, s trvale zapnutým displejem zhruba deset dní a se zapnutou GPS kolem padesáti hodin. Jde o údaje výrobce, takže je berte spíš jako horní hranici než jako záruku.

O zdraví se stará senzor BioTracker 6.0, který nepřetržitě měří tep, okysličení krve, stres a teplotu pokožky. Hodinky nabídnou přes 180 sportovních režimů včetně potápěčského, k tomu dvoupásmovou GPS se šesti satelitními systémy, 64GB úložiště na hudbu i mapy a bezkontaktní platby přes Zepp Pay. Vestavěný mikrofon a reproduktor zvládnou hovory i hlasového asistenta přímo ze zápěstí.

Cena a dostupnost v Česku

Ve Spojených státech stojí Amazfit Balance Ultra 599,99 dolaru, tedy v přepočtu zhruba 12 500 Kč bez daně, a do prodeje tam zamíří do konce června. Levnější Balance 3 startují na 369 dolarech a od dražšího sourozence se liší především skromnějším tělem a kratší výdrží.

Amazfit Balance 2 cerna cervena
Amazfit Balance 2 dlouho vydrží a pyšní se pokročilou výbavou. Teď je koupíte levněji Adam Kurfürst Zprávičky

Pro nás je ale podstatnější dostupnost v Česku. Oficiální distributor Amazfitu pro náš trh, e-shop Amazfit.cz, hlásí, že Balance Ultra i Balance 3 budou „brzy v prodeji“. Konkrétní české ceny ani přesný termín uvedení zatím nikdo nepotvrdil.

Vyměnili byste své současné hodinky za Amazfit Balance Ultra s měsíční výdrží?

Zdroje: Amazfit, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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