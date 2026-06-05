Amazfit Balance 3 hlídají vaši zátěž a nabízejí AMOLED s vynikajícím jasem. Dokonce dostaly i svítilnu Hlavní stránka Zprávičky Amazfit představil sportovní hodinky Balance 3 s 1,5″ AMOLED displejem a jasem až 3 000 nitů Novinka spojuje metriky BioCharge, LifeLoad a Training Load do jednoho systému HybridCharge v aplikaci Zepp Oproti modelu Balance 2 nabízí dvojnásobné 64GB úložiště a tělo z nerezové oceli nebo titanu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Trénink už dávno není jen o jedné disciplíně. Spousta lidí během týdne kombinuje běh, posilovnu, regeneraci a k tomu práci pod tlakem, jenže pak těžko poznají, kdy mají přidat a kdy naopak ubrat. Přesně do téhle situace míří nové hodinky Amazfit Balance 3, které firma představila ve středu na akci v New Yorku. Mají z naměřených dat udělat srozumitelný plán, ne jen další hromadu čísel. HybridCharge spojuje tři pohledy na vaši kondici Jasnější displej a dvakrát víc místa na mapy Navigace, která si trasu pohlídá sama HYROX, zdraví a propojení Pro koho Balance 3 dávají smysl HybridCharge spojuje tři pohledy na vaši kondici Největší posun oproti předchůdci se neodehrává v hardwaru, ale v softwaru. Balance 2 sledovaly energii těla přes ukazatel BioCharge. Balance 3 k němu přidává LifeLoad, který zohledňuje denní stres a zátěž z běžného života, a Training Load popisující námahu z tréninku. Všechny tři vrstvy pak hodinky skládají do jednoho přehledu kapacity v aplikaci Zepp, jenž má napovědět, kdy je prostor zatlačit a kdy si dopřát odpočinek. Na celý systém Amazfit nalepil název HybridCharge. Doplňují ho funkce Weekly Focus a Training Balance, které ukazují, jestli máte trénink rozložený mezi sílu, vytrvalost a regeneraci, nebo jednu ze složek zanedbáváte. V posilovně si hodinky samy rozpoznají 25 silových cviků, takže nemusíte každou sérii zapisovat ručně. Jasnější displej a dvakrát víc místa na mapy Úhlopříčka i panel zůstávají stejné, tedy 1,5″ AMOLED chráněný safírovým sklem. Změnil se ale maximální jas, který Amazfit zvedl z 2 000 nitů u Balance 2 na 3 000 nitů. Na čitelnosti to poznáte hlavně venku na přímém slunci, kde dvojka místy bojovala. Druhý hmatatelný rozdíl je v paměti. Vnitřní úložiště narostlo z 32 GB na 64 GB, takže se na zápěstí vejde výrazně víc offline map i hudby a telefon můžete na delší trénink nechat doma. Posun nastal i u konstrukce: zatímco Balance 2 měl hliníkový rám, základní Balance 3 staví na nerezové oceli a později dorazí i titanová verze (Grade 5). Nerezový model váží 62 g, lehčí titanový 55 g. Pouzdro má rozměr 51,4 mm, ovládají ho čtyři tlačítka místo dvou u předchůdce. Vodotěsnost 10 ATM zůstává beze změny. Navigace, která si trasu pohlídá sama Hodinky využívají dvoupásmovou GPS s šesti satelitními systémy a offline mapami, na což Balance dlouhodobě sázejí. Balance 3 ale navigaci posouvá dál. Pokud sejdete z trasy, automaticky přepočítá novou cestu podle aktuální polohy a cíle. Přibyla i funkce plánování trasy, kde zadáte cílovou vzdálenost a směr a hodinky navrhnou okruh včetně analýzy sklonu terénu. Vykreslování map má být podle výrobce 2,5× úspornější a obnovovat se má 12× rychleji, což řeší jednu z výtek vůči dvojce. Češi je milují! Amazfit Active 2 jsou v akci za 2,5 tisíce a můžete s nimi platit Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pro trénink za tmy přidal Amazfit vestavěnou svítilnu s bílým i červeným světlem, režim Safety Light pro lepší viditelnost a nouzové režimy Boost a SOS. HYROX, zdraví a propojení Amazfit zůstává oficiálním partnerem závodní série HYROX, takže Balance 3 nabízí tréninkové plány, simulace závodu, funkci Virtual Pace i rozbor výkonu po dojezdu. Zdravotní senzory měří tep, HRV, okysličení krve, spánek, stres, dechovou frekvenci a nově i teplotu kůže. Nechybí bluetooth volání, hlasové ovládání Zepp Flow 2.0, hlasové poznámky a bezkontaktní platby přes Zepp Pay s NFC, kam lze nahrát až osm karet. Pro koho Balance 3 dávají smysl Balance 3 míří na hybridní a HYROX sportovce a na běžce, kteří ocení jasný displej na slunci a velkou zásobu offline map bez nutnosti tahat s sebou telefon. Sympatické je, že hlavní inteligenci řeší bezplatná aplikace Zepp, takže za zásadní funkce neplatíte měsíční předplatné. Samotné metriky BioCharge, LifeLoad a Training Load přitom v nějaké podobě nabízí i konkurence od Garminu, hodnota Balance 3 leží spíš v jejich propojení do jednoho přehledu. Kompromisy ale existují. Výdrž baterie se nezměnila, hodinky stejně jako Balance 2 zvládnou zhruba 21 dní běžného provozu a 7 dní se stále zapnutým displejem. Stejné zůstává i rozlišení displeje a operační systém Zepp OS nadále nabízí jen omezenou paletu aplikací třetích stran. Pokud už Balance 2 vlastníte, upgrade dává smysl hlavně kvůli jasnějšímu displeji, dvojnásobnému úložišti a novému tréninkovému systému, jinak jde o dílčí vylepšení. Otevřená zůstává dostupnost v Česku: na oficiálním e-shopu se model zatím neobjevil a tuzemskou cenu ani termín Amazfit nepotvrdil. Ve Velké Británii vyjde na 369 liber, tedy asi 10 300 Kč. Lákají vás nové Amazfit Balance 3, nebo zůstanete u stávajících hodinek? Zdroje: Amazfit, Businesswire O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 No nejsou krásné? 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