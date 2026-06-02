Češi je milují! Amazfit Active 2 jsou v akci za 2,5 tisíce a můžete s nimi platit

Jakub Kárník
2.6.2026 10:00
amazfit active 2 nfc premium v prirode

Chcete chytré hodinky s dlouhou výdrží, GPS a placením na zápěstí, ale nechcete dávat částky za Garmin nebo Apple Watch? Amazfit Active 2 teď s kódem ALZADNY25 stojí 2 468 Kč místo 3 290 Kč. Místo opisování parametrů se podíváme na to, co o nich říká 228 reálných majitelů – a na co si před koupí dát pozor.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levné a lehké hodinky s parádní výdrží, GPS a NFC a nepotřebujete sportovní přesnost Garminu.
⚠️ Zvažte, že jde o menší hodinky (na velké mužské zápěstí mohou působit drobně), NFC funguje jen přes Curve a vybrané banky a aplikace Zepp někoho nadchne, jiného mate.
💡 Za 2 468 Kč s kódem ALZADNY25 patří k nejlépe hodnoceným hodinkám v téhle cenovce – 4,7/5 z 228 recenzí.

Proč je 228 majitelů tak chválí

Hodnocení mluví jasně: 4,7/5 z 228 recenzí, 93 % zákazníků doporučuje a reklamovanost je jen 1,06 % při více než 2 000 prodaných kusech. Nejčastější chvála míří na poměr cena/výkon a výdrž baterie – běžně kolem 10 dní, což je důvod, proč část majitelů přešla z Apple Watch a nelituje. Lidé oceňují i nízkou hmotnost (skoro je na ruce necítíte), spoustu sportovních režimů a u téhle Premium verze i safírové sklíčko a dva řemínky v balení (kožený a silikonový), což se v této ceně nevidí často.

Čtyři věci, které si ověřte před koupí

1. Velikost. Hodinky jsou spíš menší. Řada mužů s větším zápěstím v recenzích píše, že působí drobně, a někteří je kvůli tomu vrátili. Na štíhlejší zápěstí jsou naopak ideální a nenápadné.

2. NFC platby. Fungují jen přes peněženku Curve a zatím jen u vybraných bank (například MasterCard od mBank či Moneta) – třeba AirBank podporovaná není. Ověřte si svou banku ještě před nákupem, ať nejste zklamaní.

3. Aplikace Zepp. Tady se majitelé rozcházejí – někdo ji chválí jako podrobnou, jiného mate jejím uspořádáním. Počítejte s tím, že prvotní nastavení a zorientování chvíli zabere.

4. Přesnost. Senzory i GPS jsou na tu cenu dobré, ale ne na úrovni Garminu. V lese poloha občas poskočí a pár uživatelů hlásí méně přesné měření tepu při jízdě na kole. Na běžné sledování kroků, spánku a rekreační sport bohatě stačí, na vážný trénink je hlídejte.

Sleva s kódem ALZADNY25

S kódem ALZADNY25 jde cena z 3 290 Kč na 2 468 Kč, tedy o čtvrtinu dolů. V téhle hladině je těžké najít hodinky se safírovým sklem, dvoupásmovou GPS a NFC, které by zároveň měly tak vysoké hodnocení od stovek kupujících.

Komu sednou nejvíc

Amazfit Active 2 jsou trefa pro každého, kdo chce levné, lehké a nenápadné hodinky s výdrží na týden na sledování kroků, spánku a běžného sportu – a hlavně pro lidi přecházející z Apple Watch, kteří touží po baterii, co vydrží. Naopak pokud potřebujete velký ciferník na robustní zápěstí, přesnost pro náročný trénink nebo bezproblémové NFC u jakékoli banky, vyplatí se připlatit za vyšší třídu. Za 2 468 Kč ale dostáváte podle stovek majitelů jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

