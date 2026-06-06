Amazfit Balance 2 dlouho vydrží a pyšní se pokročilou výbavou. Teď je koupíte levněji Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Balance 2 jsou sportovní chytré hodinky s 1,5" AMOLED displejem se safírovým sklem, dvoupásmovou GPS a výdrží až 21 dní Na Heurece teď stojí od 5 699 Kč místo 7 590 Kč při uvedení loni v červenci (úspora 1 891 Kč) Za tuto cenu nabízejí 170+ sportovních režimů, voděodolnost 10 ATM a NFC platby – výbavu, za kterou u Garminu obvykle zaplatíte výrazně víc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chcete sportovní hodinky s pestrou paletou sportovních funkcí, která zahrnuje i řadu pokročilých vychytávek, a safírovým sklíčkem? Amazfit Balance 2 spadly z původních 7 590 Kč na 5 699 Kč. Pyšní se dokonce i podporou NFC plateb nebo výdrží až 21 dní, jež v praxi zajistí to, že na nabíjení takřka nebudete muset myslet. CHCI AMAZFIT BALANCE 2 Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete odolné sportovní hodinky s dlouhou výdrží a širokou paletou sportů za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud chcete platit hodinkami u libovolné banky – Zepp Pay v Česku zatím podporuje jen vybrané karty Mastercard.💡 Za 5 699 Kč dostanete safírové sklo, dvoupásmovou GPS a 10 ATM, tedy výbavu, kterou konkurence obvykle nabízí za vyšší cenu. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Balance 2 míří na aktivní uživatele a ambiciózní sportovce, kteří chtějí jedny hodinky na běh, posilovnu, golf i vodu. Hlavní devizou je kombinace prémiového provedení s hliníkovým tělem a safírovým sklem a praktické výbavy, jakou jinde najdete o cenovou kategorii výš. K tomu výrobce přidává dvojici reproduktorů pro hlasové pokyny během tréninku. Když cena spadla na 5 699 Kč, stávají se z nich jedna z nejzajímavějších voleb v této třídě. Klíčové parametry vysvětlené lidsky O sledování zdraví se stará biosenzor BioTracker se dvěma LED diodami, který v reálném čase měří tepovou frekvenci, kvalitu spánku, okysličení krve i úroveň stresu. Pro sport máte k dispozici více než 170 sportovních režimů včetně speciálních režimů pro závody HYROX, potápění i golf (s mapami 40 000 hřišť). Polohu hlídá dvoupásmová GPS se šesti satelitními systémy, která drží signál i pod stromy nebo mezi budovami, a do paměti si stáhnete offline mapy s navigací zdarma. Velkou výhodou je výdrž baterie až 21 dní při běžném používání, takže nabíjení řešíte jen výjimečně. Hodinky zvládají voděodolnost 10 ATM a odolnost na vojenské úrovni, takže se nemusíte bát ani náročných podmínek. Software běží přes aplikaci Zepp s personalizovanými analýzami a tréninkovými plány Zepp Coach. KOUPIT ZA 5 699 KČ Praktická stránka: platby, regenerace, ovládání Hodinky podporují bezkontaktní platby NFC přes Zepp Pay, kam si propojíte až osm karet a platíte přímo ze zápěstí. Pro sledování regenerace nabízejí nepřetržité měření spánku, odpočinku a stresu a jsou kompatibilní s páskem Helio pro ještě přesnější data. Ovládání usnadňuje hlasový asistent Zepp Flow, který umožní zkontrolovat statistiky nebo spustit aktivitu bez přerušení tréninku. Hodinky dostáváte se zárukou 24 měsíců. Na co si dát pozor I za skvělou cenu mají Balance 2 svá omezení. Největší je omezená podpora bank u plateb Zepp Pay – v Česku zatím funguje jen s kartami Mastercard od mBank, Raiffeisenbank a kartou Curve, takže pokud chcete platit hodinkami, ověřte si svou banku ještě před nákupem. Dále platí, že ekosystém Amazfit a aplikace Zepp je o něco méně rozsáhlý než u zavedených značek jako Garmin nebo Apple, zejména co se týče aplikací třetích stran. Hodinky také nemají vlastní mobilní připojení (LTE), takže pro některé funkce potřebujete telefon poblíž. VYUŽÍT SLEVU NA HODINKY Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte odolné sportovní hodinky s dlouhou výdrží, kvalitní GPS a širokou paletou sportů, jsou Amazfit Balance 2 za 5 699 Kč vynikající volba – proti ceně 7 590 Kč při uvedení i proti konkurenčním modelům Garmin nebo Suunto, které v podobné výbavě obvykle stojí kolem deseti tisíc. Naopak pokud chcete bez omezení platit hodinkami u jakékoli banky nebo potřebujete co nejširší ekosystém aplikací, ověřte si dopředu, zda vám Balance 2 vyhoví. Pro většinu sportovců ale nabízejí mimořádný poměr cena/výbava. CHCI UŠETŘIT NA HODINKÁCH Sáhli byste po dostupnějším Amazfitu, nebo si připlatíte za zavedenou značku jako Garmin? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Amazfit hodinky Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024