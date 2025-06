Nové Amazfit Balance 2 vyjdou v prémiovější verzi. Potěší zejména zpracováním

Amazfit Balance 2 XT se rýsují jako prémiovější varianta hodinek Amazfit Balance 2, které byly představeny v květnu 2025. Novinka má přinést elegantní titanové tělo, safírové sklo a potenciálně i NFC platby, ale pouze v některých regionech. Model s označením A2430 byl nedávno zachycen v databázi FCC.

Prémiový design a nové rozměry

Podle dostupných dokumentů bude Amazfit Balance 2 XT (taktéž označovaný jako Amazfit Balance 2 Titanium) větší o něco větší než klasické Balance 2. V balení mají být rovnou dva vyměnitelné řemínky, ačkoli jejich konkrétní materiály a barevné varianty zatím známy nejsou. Vyšší odolnost a především prémiovější dojem pak má zajistit konstrukce z titanu.

Amazfit Balance 2

Balance 2 XT s nejvyšší pravděpodobností využije operační systém Zepp OS 5.0, stejně jako standardní Balance 2. Chybět by neměly offline mapy, sportovní režimy včetně golfu a běhu ani pokročilé funkce pro monitorování zdraví. Hodinky by měly být voděodolné do 10 ATM, což naznačuje i možnosti pro potápění.

Očekávaná výdrž, senzory a NFC

O výdrži Balance 2 XT zatím žádné konkrétní informace nemáme. Pokud by měla být srovnatelná s Balance 2, zvládnul by nový model až 21 dní při běžném používání nebo 67 hodin v GPS režimu. Ve výbavě by neměly chybět senzory jako GPS, gyroskop, altimetr nebo magnetometr. Zmíněna byla i funkce přenosu srdečního tepu do jiných zařízení a možnost ovládat hudbu.

Zatímco čínská verze klasických Amazfit Balance 2 NFC nabízí, dokumenty z databáze FCC ukazují, že globálně prodávaná verze XT tuto funkci mít nemusí.

Mezitím se stále čeká na evropský debut standardních Balance 2, které by v našich končinách teoreticky mohly vyjít na něco okolo 7 300 Kč. Umíme si představit, že Balance 2 XT budou o další tisícovku či dvě dražší.

Zdroje: Notebookcheck, AndroidTR