Známý výrobce telefonů brzy představí své první hodinky! Poběží na Wear OS a budou vybaveny kamerou

Společnost HMD Global, která donedávna působila zejména jako výrobce telefonů značky Nokia (a nyní vystupuje pod vlastním jménem), se chystá vstoupit na trh chytrých hodinek. A rozhodně nezvolila opatrnou cestu postupného pronikání do segmentu – podle uniklých informací rovnou představí první chytré hodinky s operačním systémem Wear OS, které budou vybaveny kamerou.

Dva modely s odlišnými parametry

Podle informací, které na platformě X zveřejnil leaker vystupující pod přezdívkou HMD_MEME (@smashx_60), chystá HMD hned dva modely chytrých hodinek s označením Rubber 1 a Rubber 1S. Výkonnější model Rubber 1 má nabídnout 1,85″ OLED displej, baterii s kapacitou 400 mAh a podporu nabíjení jak přes USB-C, tak bezdrátově pomocí standardu Qi.

HMD RUBBER 1

– oled 1.85" display

– 5ATM Waterproof

– BT5.3, WiFi, NFC, Accelerometer, heart rate, SpO2

– 2MP CAM

– Wear OS

– 400mAh, USB-C, Qi

HMD RUBBER 1S

– oled 1.07"

– 5ATM Waterproof

– BT5.0, WiFi, Accelerometer, heart rate, SpO2

– Wear OS

– 290mAh, USB-C, Qi — HMD_MEME'S (@smashx_60) May 29, 2025

Z výbavy dále stojí za zmínku vodotěsnost podle standardu 5 ATM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC a senzory pro měření srdečního tepu, okysličení krve a počítání kroků. Nejzajímavější funkcí je však 2Mpx kamera, která by měla být umístěna nad displejem.

Levnější model Rubber 1S nabídne menší 1,07″ OLED displej a slabší baterii s kapacitou 290 mAh. Zachová si vodotěsnost 5 ATM i základní senzory pro sledování zdraví, ale přijde o NFC a místo Bluetooth 5.3 nabídne pouze verzi 5.0. Oba modely by měly běžet na operačním systému Wear OS.

Cílová skupina: pravděpodobně děti

Přítomnost kamery a základní funkce pro sledování zdraví naznačují, že by hodinky mohly být primárně určeny pro děti. Tuto teorii podporuje i fakt, že HMD Global loni v říjnu oznámilo partnerství se společností Xplora Technologies, která se specializuje právě na chytré hodinky pro děti.

Pokud by HMD skutečně mířilo na dětský segment, načasování by bylo velmi dobré. Google a Samsung totiž již dříve v tomto roce představili Galaxy Watch for Kids, které nabízejí dětské rozhraní na vybraných chytrých hodinkách. Součástí tohoto ekosystému je aplikace Family Link pro rodičovskou kontrolu a učiteli schválené aplikace. HMD by mohlo využít podobného systému pro své hodinky Rubber 1 a Rubber 1S.

Kamera v chytrých hodinkách není úplnou novinkou, ale dosud se objevovala především v zařízeních s jednodušším operačním systémem. HMD by tak mohlo být první, kdo tuto funkci přinese do světa plnohodnotného systému Wear OS, což otevírá zajímavé možnosti pro aplikace třetích stran dostupné přes Google Play.

Další novinky na obzoru

Kromě chytrých hodinek se podle stejného zdroje chystá HMD Global představit i dva nové smartphony – HMD Skyline 2 a Skyline 2 GT. Základní model Skyline 2 by měl být vybaven 6,55″ pOLED displejem s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 144 Hz, procesorem Snapdragon 7s Gen 3 a baterií s kapacitou 5 000 mAh s podporou 33W drátového a Qi 2.0 bezdrátového nabíjení.

Fotoaparát má tvořit trojitá sestava se 108Mpx hlavním snímačem s optickou stabilizací. Model Skyline 2 GT by měl nabídnout stejně velký, ale jasnější displej (2 000 nitů), výkonnější procesor Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB RAM, 45W drátové nabíjení a vylepšenou sestavu fotoaparátů s 3D ToF senzorem.

Dostupnost a cena zatím nejsou známy

Oficiální datum uvedení na trh ani cena těchto zařízení zatím nebyly zveřejněny. Vzhledem k tomu, že se informace už dostaly na veřejnost, dá se očekávat, že HMD Global v blízké době udělá oficiální oznámení. Zůstává také otázkou, zda budou tyto produkty dostupné globálně nebo jen na vybraných trzích.

Pokud se informace o kameře v chytrých hodinkách s Wear OS potvrdí, půjde o zajímavý experiment, který by mohl otevřít novou kapitolu ve vývoji nositelné elektroniky. Zejména v dětském segmentu by mohla kamera představovat užitečnou funkci umožňující videohovory s rodiči nebo pořizování jednoduchých snímků.

Co říkáte na nápad umístit kameru do chytrých hodinek?