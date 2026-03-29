Nové hodinky Amazfit už stihly zlevnit! Mají safírové sklíčko, AMOLED a zajímavé sportovní funkce Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Active 3 Premium jsou chytré hodinky pro běžce s 1,32" AMOLED displejem, safírovým sklem a GPS s offline mapami Při uvedení začátkem března stály 4 290 Kč, na Heurece je teď seženete od 3 775 Kč Hodinky jsou na českém trhu teprve měsíc – a už stihly zlevnit o více než 500 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Amazfit představil model Active 3 Premium na konci února a do českých obchodů dorazil začátkem března za 4 290 Kč. Na Heurece ho teď najdete od 3 775 Kč – což je sleva přes 500 Kč u produktu, který je na trhu teprve několik týdnů. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost jednotlivých barevných variant, najdete přehled nabídek na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte běžecké hodinky s podrobnou analytikou, offline mapami a prémiovou konstrukcí za cenu střední třídy.⚠️ Zvažte, jestli potřebujete specificky běžecké funkce – pro běžné fitness sledování existují levnější alternativy.💡 Za 3 775 Kč dostanete safírové sklo, nerezovou ocel a GPS s mapami – parametry, které u konkurence stojí výrazně víc. Proč jsou tyto hodinky zajímavé Amazfit Active 3 Premium cílí na běžce všech úrovní – od začátečníků připravujících se na první pětku po ty, kteří trénují na maraton. Oproti běžným fitness hodinkám nabízejí podrobné běžecké metriky včetně měření laktátového prahu, doby kontaktu se zemí a analýzy běžecké techniky. Konstrukce kombinuje nerezovou ocel a safírové sklo – materiály, které u konkurence najdete až ve výrazně dražších modelech. Hmotnost 54,6 g včetně řemínku (méně než tucet listů A4) zajišťuje, že hodinky při běhu nepřekáží. Klíčové parametry: displej, GPS, výdrž Displej má úhlopříčku 1,32″ s technologií AMOLED a rozlišením 466 × 466 px (353 PPI). Maximální jas 3 000 nitů zajišťuje čitelnost i na přímém slunci – což je u běžeckých hodinek zásadní. Safírové sklo chrání displej před poškrábáním větvičkami nebo náhodným nárazem. GPS podporuje šest satelitních systémů pro přesné určení polohy. Hlavní výhodou jsou offline mapy zdarma s navigací odbočka po odbočce – můžete běhat bez telefonu a stále mít přehled o trase. Pokud se odchýlíte od plánované cesty, hodinky automaticky přepočítají trasu. Výdrž baterie činí až 12 dní při běžném používání. Nabíjení probíhá magneticky a trvá přibližně 2 hodiny. Vodotěsnost odpovídá standardu 5 ATM – hodinky zvládnou plavání, ale ne potápění. Běžecké funkce: trenér, metriky, sledování bot Funkce Zepp Coach slouží jako AI trenér – vytváří personalizované tréninkové plány podle vaší kondice a cílové vzdálenosti (5 km, 10 km, půlmaraton, maraton). Plány se průběžně aktualizují na základě vašich výkonů a regenerace. Hodinky měří laktátový práh a na jeho základě vypočítávají optimální tréninkové zóny. Během běhu v reálném čase radí, kdy zrychlit nebo udržet tempo. K dispozici je přes 170 sportovních režimů a možnost zobrazit současně až šest metrik. Zajímavou funkcí je automatické sledování opotřebení běžeckých bot. Hodinky měří uběhnutou vzdálenost v jednotlivých párech a v aplikaci Zepp aktualizují jejich stav – víte tak, kdy je čas boty vyměnit. Zdravotní funkce a konektivita Ze zdravotních funkcí nechybí měření tepové frekvence (optický PPG snímač), saturace krve kyslíkem, analýza spánku a sledování stresu. Funkce BioCharge ukazuje aktuální energetickou rezervu organismu, RestoreIQ sleduje kvalitu regenerace na základě HRV a spánkových dat. Hodinky podporují Bluetooth 5.3 hovory přímo ze zápěstí (mají reproduktor i mikrofon) a NFC platby přes Zepp Pay. V Česku fungují s kartami Mastercard od mBank, Raiffeisenbank a Curve – podpora dalších bank by měla přibýt v následujících měsících. Kompatibilita zahrnuje Android 7.0+ a iOS 15.0+. Veškeré nastavení a analýzy probíhají v aplikaci Zepp. Kdy to smysl nedává Pokud nehledáte specificky běžecké funkce (tréninkové plány, laktátový práh, analýza techniky), existují levnější alternativy pro základní fitness sledování. Například Amazfit Active 2 nebo GTS 4 Mini nabízejí podobnou výdrž a zdravotní funkce za nižší cenu. Pro extrémní outdoorové aktivity (vysokohorská turistika, potápění, extrémní mrazy) jsou vhodnější modely jako Amazfit T-Rex Ultra 2 s vyšší odolností – ale také výrazně vyšší cenou. A pokud jste zvyklí na ekosystém Garmin a jeho propracované tréninkové funkce, přechod na Amazfit může znamenat kompromisy v některých pokročilých metrikách – i když cenový rozdíl je výrazný (srovnatelný Garmin Forerunner stojí 2–3× víc). Verdikt: pro koho se to vyplatí Amazfit Active 3 Premium jsou hodinky pro běžce, kteří chtějí strukturovaný trénink s podrobnou analytikou, ale nechtějí platit prémiové ceny značek Garmin nebo Polar. Za 3 775 Kč dostanete safírové sklo, nerezovou konstrukci, GPS s offline mapami a 12denní výdrž. Fakt, že hodinky zlevnily o více než 500 Kč během prvního měsíce na trhu, z nich dělá ještě zajímavější nabídku. Jde o novinku s aktuálním hardwarem a softwarem – ne o doprodej staršího modelu. K dispozici jsou tři barevné varianty: bílá (Aero White), stříbrná s černým řemínkem (Apex Silver) a stříbrná s modrým řemínkem (Atlas Blue). Používáte chytré hodinky k běhání, nebo vám stačí základní fitness tracking? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.