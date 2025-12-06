Solidní 20 000mAh powerbanka AlzaPower poprvé v akci! Umí až 100W nabíjení Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower WorkMate s kapacitou 20 000 mAh a výkonem 100 W klesla z 1 290 Kč na 1 032 Kč Se slevovým kódem ALZADNY20 dostáváte powerbanku s LCD displejem a podporou tří zařízení současně Novinka od října nabízí solidní kapacitu a výkon i pro nabíjení notebooků s USB-C Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 AlzaPower WorkMate s kapacitou 20 000 mAh a výkonem až 100 W patří mezi výkonnější powerbanky na trhu. Původní cena činila 1 290 Kč a nyní je s kódem ALZADNY20 za 1 032 Kč, což je slušná sleva na zařízení, které nabije nejen telefon, ale i notebook nebo tablet. Jde o novinku, která se prodává teprve od října, takže sleva po dvou měsících je příjemné překvapení. Co umí Dva USB-C porty a jeden USB-A umožňují nabíjet až tři zařízení současně. První USB-C nabíjí výkonem až 65 W, druhý až 100 W, USB-A pak 22,5 W. V praxi to znamená, že můžete nabíjet notebook přes druhý USB-C a zároveň připojit telefon a třeba sluchátka. Při použití všech portů najednou se výkon rozdělí na 20 W pro USB-C1 + USB-A a 65 W pro USB-C2, což pořád stačí na rozumné nabíjení. LCD displej ukazuje aktuální stav baterie, aktivní porty, napětí a výkon. Informace se mění podle toho, který port používáte, takže přesně víte, jak rychle se jednotlivá zařízení nabíjejí. Kapacita 72 Wh splňuje limity pro letadla, takže powerbanku můžete vzít na cesty. Low Power Mode aktivujete podržením tlačítka na pět sekund – ten slouží pro bezpečné nabíjení malých zařízení jako jsou hodinky nebo sluchátka. CHCI POWERBANKU V AKCI Výdrž a nabíjení Kapacita 20 000 mAh nabije běžný telefon zhruba třikrát, tablet dvakrát, některé notebooky jednou. Samotnou powerbanku dobijete za tři hodiny, pokud používáte minimálně 65W nabíječku. V balení je USB-C kabel s E-marker čipem, který zvládá výkon až 100 W. Šestinásobná bezpečnostní ochrana chrání před přepětím, přetížením, zkratem, přehřátím, přebíjením a podvybítím. CHCI POWERBANKU V AKCI Tělo je z nehořlavého materiálu podle standardu UL94 a rozměry 139 × 82 × 28 mm znamenají solidní kus, který ale do batohu bez problémů nacpete. Hmotnost 433 gramů je kompromis za kapacitu a výkon. Za tisícovku dostáváte powerbanku, která zvládne nabíjet i náročnější zařízení a díky displeji máte neustále přehled o tom, co se děje. Co říkáte na tuto AlzaPower powerbanku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024