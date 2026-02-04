Nová powerbanka AlzaPower Vision už stihla zlevnit! Má kapacitu 27 600 mAh a umí až 140W nabíjení Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Vision má kapacitu 27 600 mAh a výkon až 140 W pro nabíjení notebooků Barevný TFT displej zobrazuje wattáž, čas do nabití i teplotu baterie S kódem ALZADNY25 stojí 1 724 Kč místo původních 2 299 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Powerbanka na notebook za necelé dva tisíce? AlzaPower Vision 27600mAh nabízí výkon 140 W přes USB-C s podporou Power Delivery 3.1 – to stačí i na výkonné laptopy. A kapacita 99,36 Wh je těsně pod stovkou, takže ji můžete vzít do letadla. 140 W pro notebook, 162,5 W celkem Dva USB-C porty zvládnou každý až 140 W, USB-A přidává dalších 22,5 W. Celkový kombinovaný výkon dosahuje 162,5 W – můžete nabíjet notebook a dva telefony současně. Technologie Smart IC automaticky rozpozná zařízení a distribuuje výkon optimálně. Barevný TFT displej ukazuje nejen procenta, ale i aktuální wattáž na každém portu, odhadovaný čas do nabití, teplotu baterie a počet nabíjecích cyklů. Low Power Mode umožňuje bezpečné nabíjení hodinek a sluchátek s nízkým odběrem. Hliníkové tělo zajišťuje lepší odvod tepla a prémiový vzhled. KOUPIT NA ALZE Nabije se za hodinu Na Alze má powerbanka 4,9 z 5 od 16 zákazníků a 100 % ji doporučuje. Jeden recenzent napsal: „MacBook Pro 16 mi nabila z 1 % na cca 75 procent za necelou hodinu.“ Jiný chválí, že se samotná powerbanka nabije za 56 minut s 96W nabíječkou. Kritika míří hlavně na hmotnost 640 g – s touto kapacitou je to ale očekávatelné. Přibalený USB-C kabel a látkový obal jsou podle jednoho recenzenta „low-end china zboží“. Powerbanka nepodporuje proprietární rychlonabíjení Xiaomi, ale i tak nabíjí telefony kolem 20 W. Původní cena byla 2 299 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY25 pořídíte za 1 724 Kč. Za powerbanku s výkonem pro notebooky a informativním displejem je to výborná cena. Používáte powerbanku na notebook, nebo vám stačí menší kapacita na telefon? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024