Nová powerbanka AlzaPower Vision už stihla zlevnit! Má kapacitu 27 600 mAh a umí až 140W nabíjení

  • AlzaPower Vision má kapacitu 27 600 mAh a výkon až 140 W pro nabíjení notebooků
  • Barevný TFT displej zobrazuje wattáž, čas do nabití i teplotu baterie
  • S kódem ALZADNY25 stojí 1 724 Kč místo původních 2 299 Kč

Jakub Kárník
4.2.2026 06:00
alzapower powerbanka jpg

Powerbanka na notebook za necelé dva tisíce? AlzaPower Vision 27600mAh nabízí výkon 140 W přes USB-C s podporou Power Delivery 3.1 – to stačí i na výkonné laptopy. A kapacita 99,36 Wh je těsně pod stovkou, takže ji můžete vzít do letadla.

140 W pro notebook, 162,5 W celkem

Dva USB-C porty zvládnou každý až 140 W, USB-A přidává dalších 22,5 W. Celkový kombinovaný výkon dosahuje 162,5 W – můžete nabíjet notebook a dva telefony současně. Technologie Smart IC automaticky rozpozná zařízení a distribuuje výkon optimálně.

AlzaPower Vision 27600mAh Power Delivery

Barevný TFT displej ukazuje nejen procenta, ale i aktuální wattáž na každém portu, odhadovaný čas do nabití, teplotu baterie a počet nabíjecích cyklů. Low Power Mode umožňuje bezpečné nabíjení hodinek a sluchátek s nízkým odběrem. Hliníkové tělo zajišťuje lepší odvod tepla a prémiový vzhled.

Nabije se za hodinu

Na Alze má powerbanka 4,9 z 5 od 16 zákazníků a 100 % ji doporučuje. Jeden recenzent napsal: „MacBook Pro 16 mi nabila z 1 % na cca 75 procent za necelou hodinu.“ Jiný chválí, že se samotná powerbanka nabije za 56 minut s 96W nabíječkou.

Kritika míří hlavně na hmotnost 640 g – s touto kapacitou je to ale očekávatelné. Přibalený USB-C kabel a látkový obal jsou podle jednoho recenzenta „low-end china zboží“. Powerbanka nepodporuje proprietární rychlonabíjení Xiaomi, ale i tak nabíjí telefony kolem 20 W. Původní cena byla 2 299 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY25 pořídíte za 1 724 Kč. Za powerbanku s výkonem pro notebooky a informativním displejem je to výborná cena.

Používáte powerbanku na notebook, nebo vám stačí menší kapacita na telefon?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

