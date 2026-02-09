Nová 10 000mAh powerbanka z Alzy má 100W výkon a super displej, teď citelně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Vision 10 000mAh Power Delivery (100W) je nyní k mání za 974 Kč s kódem ALZADNY25 Powerbanka nabízí 100W výstup pro notebooky a barevný TFT displej s detailními informacemi Na plnou kapacitu se nabije za pouhou hodinu při použití dostatečně výkonné nabíječky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.2.2026 12:07 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte powerbanku, která zvládne nabít nejen telefon, ale i notebook, a přitom vás nebude zatěžovat zbytečnou hmotností, stojí za pozornost prosincová novinka od Alzy. AlzaPower Vision 10 000mAh Power Delivery (100W) kombinuje kompaktní kapacitu s vysokým výkonem a právě teď ji pořídíte se slevou 25 %. Stačí při nákupu zadat kód ALZADNY25 a cena klesne z 1 299 Kč na 974 Kč. Výkon ideální pro majitele notebooků Hlavním tahákem této powerbanky je podpora Power Delivery 3.0 s výkonem až 100 W, což z ní dělá vhodného společníka pro majitele notebooků. K dispozici jsou dva USB-C porty a jeden USB-A port, takže můžete nabíjet až tři zařízení současně. Celkový kombinovaný výkon dosahuje 130 W. Potěší také rychlost vlastního nabíjení – díky 90W vstupu se powerbanka nabije na 100 % za přibližně hodinu. To je v této kategorii nadprůměrná hodnota, kterou ocení každý, kdo nechce čekat celou noc. Displej, který vám řekne víc než procenta AlzaPower Vision se odlišuje od konkurence barevným TFT displejem, který nezobrazuje pouze stav nabití. Uvidíte na něm aktuální výkon na jednotlivých portech, odhadovaný čas do úplného nabití či vybití, celkovou dobu provozu, počet nabíjecích cyklů nebo aktuální teplotu. Pro ty, kteří chtějí mít přehled o kondici baterie, jde o užitečnou funkci. CHCI POWERBANKU V AKCI Powerbanka disponuje také režimem Low Power Mode pro nabíjení zařízení s nízkým odběrem, jako jsou chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka. Aktivuje se podržením tlačítka po dobu pěti sekund. Co říkají uživatelé S hodnocením 4,9 z 5 hvězdiček od 19 zákazníků patří powerbanka mezi velmi dobře hodnocené produkty. Uživatelé chválí především rychlost nabíjení, kvalitní hliníkové zpracování a informativní displej. Z negativních postřehů se opakuje vyšší hmotnost – reálně činí přibližně 340 gramů, což je více, než uvádí oficiální specifikace. Jeden uživatel také zaznamenal problém s pass-through nabíjením, kdy při současném připojení ke zdroji nefungoval USB-C výstup pro notebook. Pro běžné používání bez průchozího nabíjení by to však neměl být problém. KOUPIT POWERBANKU ALZAPOWER Pro koho je a pro koho není AlzaPower Vision 10 000mAh 100W je ideální volbou pro majitele notebooků, kteří potřebují záložní zdroj energie na cesty, ale nechtějí tahat kilogramovou powerbanku. Hodí se také pro ty, kdo vlastní výkonnou USB-C nabíječku (ideálně 90–100 W) a ocení rychlé dobíjení. Vyplatí se vám powerbanka s takto vysokým výkonem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024