61dílná sada na opravu elektroniky za 200 Kč! Na Alze ji koupilo přes 10 000 lidí a chválí ji skoro každý Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower ToolKit TK610 je 61dílná sada na opravu elektroniky s teleskopickým šroubovákem a 45 magnetickými bity z oceli S2 Standardně 399 Kč, s kódem ALZADNY50 za 200 Kč — sleva 50 % Přes 10 000 prodaných kusů, hodnocení 4,7/5 a reklamovanost 0,26 % — bestseller, který si drží pověst Jakub Kárník Publikováno: 7.4.2026 16:00 Dvě stovky za sadu, kterou otevřete iPhone, MacBook, konzoli, hodinky i brýle. AlzaPower ToolKit TK610 je na Alze za 200 Kč s kódem ALZADNY50. Sada obsahuje 61 dílů včetně trojcípého bitu pro iPhony 7 a novější, pentaloby pro MacBooky, Torx security bity a flexibilní nástavec na těžko přístupná místa. Při 10 000+ prodaných kusech a hodnocení 4,7 z 5 na Alze je jasné, proč je to jeden z nejprodávanějších produktů AlzaPower. Co v sadě najdete S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud občas opravujete elektroniku, vyměňujete baterie v telefonech nebo potřebujete rozebrat cokoli s exotickými šroubky.⚠️ Zvažte, že na denní profesionální používání to není — bity se po čase opotřebí a krabička je základní kvality.💡 Za 200 Kč dostanete 45 magnetických bitů S2, teleskopický šroubovák, flexibilní nástavec, oříšky a redukce. Co v sadě najdete Hliníkový teleskopický šroubovák s prodloužením o 2,5 nebo 5 cm a 360° protáčecím madlem. 45 magnetických bitů z oceli S2 (tvrdost 60 HRC) pokrývá ploché, křížové, Torx, Torx security, hex, pentalobe, tri-wing, trojúhelníkové i spanner profily. Dalších 6 bitů z chromvanadiové oceli pro specifické účely, 6 oříšků (M2.5–M5.0) a 15cm flexibilní magnetický nástavec na šroubky v nepřístupných místech. Redukce C6.3/C4 v obou směrech umožňují použít bity i v běžném šroubováku. S čím počítat Je to sada na domácí hobby použití, ne na servisní dílnu. Po intenzivnějším používání se hvězdicové bity mohou obrousit. Krabička plní svůj účel, ale několik bitů v ní nemá pevné místo a po otevření vypadnou. Jeden recenzent upozorňuje na nepřesnost Apple pentaloby bitů — většině uživatelů to ale funguje bez problémů. Za dvě stovky je to investice, která se vrátí při první opravě, kterou byste jinak řešili v servisu.