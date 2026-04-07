TOPlist

61dílná sada na opravu elektroniky za 200 Kč! Na Alze ji koupilo přes 10 000 lidí a chválí ji skoro každý

  • AlzaPower ToolKit TK610 je 61dílná sada na opravu elektroniky s teleskopickým šroubovákem a 45 magnetickými bity z oceli S2
  • Standardně 399 Kč, s kódem ALZADNY50 za 200 Kč — sleva 50 %
  • Přes 10 000 prodaných kusů, hodnocení 4,7/5 a reklamovanost 0,26 % — bestseller, který si drží pověst

Sdílejte:
Jakub Kárník
7.4.2026 16:00
Ikona komentáře 0
Dvě stovky za sadu, kterou otevřete iPhone, MacBook, konzoli, hodinky i brýle. AlzaPower ToolKit TK610 je na Alze za 200 Kč s kódem ALZADNY50. Sada obsahuje 61 dílů včetně trojcípého bitu pro iPhony 7 a novější, pentaloby pro MacBooky, Torx security bity a flexibilní nástavec na těžko přístupná místa. Při 10 000+ prodaných kusech a hodnocení 4,7 z 5 na Alze je jasné, proč je to jeden z nejprodávanějších produktů AlzaPower.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud občas opravujete elektroniku, vyměňujete baterie v telefonech nebo potřebujete rozebrat cokoli s exotickými šroubky.
⚠️ Zvažte, že na denní profesionální používání to není — bity se po čase opotřebí a krabička je základní kvality.
💡 Za 200 Kč dostanete 45 magnetických bitů S2, teleskopický šroubovák, flexibilní nástavec, oříšky a redukce.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY50

Co v sadě najdete

Hliníkový teleskopický šroubovák s prodloužením o 2,5 nebo 5 cm a 360° protáčecím madlem. 45 magnetických bitů z oceli S2 (tvrdost 60 HRC) pokrývá ploché, křížové, Torx, Torx security, hex, pentalobe, tri-wing, trojúhelníkové i spanner profily. Dalších 6 bitů z chromvanadiové oceli pro specifické účely, 6 oříšků (M2.5–M5.0) a 15cm flexibilní magnetický nástavec na šroubky v nepřístupných místech. Redukce C6.3/C4 v obou směrech umožňují použít bity i v běžném šroubováku.

S čím počítat

Je to sada na domácí hobby použití, ne na servisní dílnu. Po intenzivnějším používání se hvězdicové bity mohou obrousit. Krabička plní svůj účel, ale několik bitů v ní nemá pevné místo a po otevření vypadnou. Jeden recenzent upozorňuje na nepřesnost Apple pentaloby bitů — většině uživatelů to ale funguje bez problémů. Za dvě stovky je to investice, která se vrátí při první opravě, kterou byste jinak řešili v servisu.

VYUŽÍT SLEVU 50 %

Opravujete si elektroniku sami, nebo ji raději nosíte do servisu?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Sdílejte:

