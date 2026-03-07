Vynikající držák na tablet do auta zlevnil pod dvě stovky! Češi ho naprosto zbožňují Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Tablet Holder FCC100 je držák na tablet do auta s uchycením na opěrku hlavy a 360° kloubem Na Alze stojí 179 Kč místo původních 349 Kč (sleva téměř 50 %) Pojme zařízení s úhlopříčkou 7–10,5", na Alze má 4,5 z 5 (121 hodnocení, přes 5 000 prodaných kusů) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Sezóna dovolených se blíží a s ní i věčná otázka: jak zabavit děti na zadním sedadle. Jeden z nejjednodušších způsobů je tablet – a k němu potřebujete spolehlivý držák. AlzaPower Tablet Holder FCC100 aktuálně na Alze stojí jen 179 Kč místo původních 349 Kč a patří mezi nejprodávanější držáky s přes 5 000 prodanými kusy. Sám ho používám s Xiaomi Padem 7 a zvládl bez problémů cestu do Itálie a zpět – držel pevně i na dálnici. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete jednoduchý a levný způsob, jak připevnit tablet na zadní sedadlo – hlavně pro děti na cestách.⚠️ Zvažte, jestli vaše opěrky hlavy mají rozpětí tyčí 130–170 mm – na některé tvary opěrek nemusí pasovat.💡 Za 179 Kč dostanete držák, který podle většiny recenzí drží pevně i na rozbitých silnicích a nabízí 360° polohování. ZOBRAZIT DRŽÁK NA ALZE Jak funguje v praxi Držák FCC100 se nasadí na tyče opěrky hlavy bez jakéhokoli nářadí. Kloub s 360° rotací umožňuje nastavit tablet na výšku i na šířku. Součástí je háček na zavěšení bundy nebo tašky. Když držák nepoužíváte, dá se sklopit. Pojme zařízení o šířce 225–305 mm, tedy většinu tabletů od 7 do 10,5 palce. Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor 86 % zákazníků držák doporučuje, reklamovanost je nízká (0,66 %). V recenzích se opakovaně objevuje překvapení nad kvalitou zpracování za tuhle cenu – lidé ho kupovali jako „věc na jedno použití“ a zjistili, že drží spolehlivě i dlouhodobě. Uživatelé chválí pevný stisk i na kamenných cestách. Ze slabších stránek: několik recenzentů upozorňuje, že držák nepasuje na všechny typy opěrek – zejména u aut s širšími tyčemi (např. Subaru Outback). Doporučení je předem změřit rozpětí (musí být 130–170 mm). Ojediněle se objevují zmínky o prasknutí kloubu po několika měsících. U AlzaPower ale platí okamžitá výměna na pobočce. KOUPIT DRŽÁK ZA 179 KČ Verdikt Za 179 Kč je to jeden z nejlevnějších způsobů, jak si zajistit klidnější cestování s dětmi. Než objednáte, změřte si rozpětí tyčí opěrky hlavy. A pokud hledáte i další příslušenství na cesty, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU NA ALZAPOWER FCC100 Jak řešíte zábavu pro děti na dlouhých cestách? Tablet, nebo jiná taktika? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Držák slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025