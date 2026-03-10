Odolný alzácký reproduktor RAGE R2 v obří slevě! Nestojí ani 4 stovky, má IP65 a vestavěnou svítilnu Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower RAGE R2 Limited Edition je outdoorový Bluetooth reproduktor s výkonem 10 W a odolností IP65 Na Alze stojí 390 Kč místo původních 849 Kč (sleva přes 50 %) Výdrž baterie až 20 hodin na nižší hlasitost, 10 hodin na maximum Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Reprák na zahradu, do dílny nebo na výlet za cenu dvou kávových latté. AlzaPower RAGE R2 Limited Edition na Alze stojí 390 Kč místo původních 849 Kč – a za to dostanete voděodolný reproduktor s celodenní výdrží, FM rádiem a svítilnou. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete levný a odolný reprák na ven, ke grilování, na workout nebo jako dárek – za 390 Kč je to prakticky bezriziková koupě.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte zvuk na úrovni JBL – za tuhle cenu dostanete slušný zvuk, ale ne nic extra. Basy jsou slabší a nabíjení je přes micro USB.💡 Za 390 Kč dostanete IP65 odolnost, 20 hodin výdrž, FM rádio, slot na microSD, AUX vstup a LED svítilnu – to je v této cenové hladině unikátní výbava. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete RAGE R2 má dva 40mm měniče s basovým radiátorem a výkon 10 W. Připojí se přes Bluetooth 4.2, ale hraje i z 3,5mm jacku nebo microSD karty. Karabina v balení umožňuje připnout ho na batoh nebo stan. Pogumovaný povrch chrání proti nárazům a IP65 znamená odolnost proti prachu a stříkající vodě – na déšť to stačí, na potopení ne. Váží 400 gramů. Co říkají uživatelé Hodnocení na Alze je 4,4 z 5 (112 hodnocení, přes 2 000 prodaných kusů). Většina recenzentů se shoduje: za tuhle cenu je to výborný poměr cena/výkon. Chválí se výdrž baterie, odolná konstrukce a překvapivě slušný zvuk na svou velikost. Jeden uživatel dokonce popisuje prostorový zvuk při sledování filmů z notebooku. Opakované výtky: micro USB nabíjení místo USB-C, hlasité hlasové oznámení při zapnutí a změně režimu (nejde ztlumit) a slabší basy – kdo srovnává s JBL, bude zklamaný. Na plné hlasitosti může zvuk mírně chrastit. Vypínač pod gumovou krytkou není nejpraktičtější, ale zase chrání proti nechtěnému zapnutí v batohu. KOUPIT RAGE R2 ZA 390 KČ Verdikt Za 390 Kč je AlzaPower RAGE R2 typ produktu, kde prostě nemáte co ztratit. Celodenní výdrž, odolnost proti vodě, FM rádio a svítilna v jednom kompaktním balení – na zahradu, do dílny, ke grilování nebo jako reprák na cesty to stačí s rezervou. Jako produkt AlzaPower platí okamžitá výměna na pobočce. Další příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA ALZAPOWER RAGE R2 Používáte Bluetooth reprák venku, nebo vám stačí telefon? A jakou značku preferujete? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza bezdrátový reproduktor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025