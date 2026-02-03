Oblíbená powerbanka AlzaPower je znovu za skvělou cenu. Takto levná byla naposledy v říjnu Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Parade Gen2 10000mAh s rychlonabíjením nyní s kódem ALZADNY20 stojí jen 479 Kč Powerbanka nabízí dva USB-C a jeden USB-A výstup s podporou protokolů PD 3.0 a QC 3.0 Uživatelé chválí kompaktní rozměry a přehledný displej, ale upozorňují na snadno poškrabatelný povrch Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky patří mezi příslušenství, na které si vzpomenete většinou až ve chvíli, kdy vám telefon umírá v ruce a zásuvka je daleko. S jejich pořízením se přitom vyplatí neotálet, zvlášť pokud narazíte na dobrou nabídku. A právě taková se nyní naskytla u jedné z nejprodávanějších powerbank na českém trhu – AlzaPower Parade Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) se po několika měsících vrací na cenu 479 Kč. Naposledy byla takto levná koncem října. Tři výstupy a široká kompatibilita Přehledný displej a šetrný režim pro drobnou elektroniku Co na powerbanku říkají uživatelé Tři výstupy a široká kompatibilita AlzaPower Parade Gen2 disponuje Li-pol baterií s kapacitou 10 000 mAh (37 Wh), což v praxi znamená zhruba jedno až dvě plná nabití běžného smartphonu. Powerbanka je osazena dvěma USB-C a jedním USB-A portem, takže zvládne napájet až tři zařízení současně. Při nabíjení jednoho zařízení přes USB-A může výstupní výkon dosáhnout až 22,5 W (10 V / 2,25 A), USB-C porty pak nabídnou maximálně 20 W prostřednictvím Power Delivery. Je však fér zmínit, že při současném použití více výstupů klesne maximální výkon na 15 W (5 V / 3 A) a rychlonabíjení se deaktivuje. To je ostatně jeden z bodů, na které upozorňují i samotní uživatelé v recenzích. Pokud potřebujete nabít telefon co nejrychleji, doporučuje se tedy připojit ho samostatně. Co se týče podporovaných nabíjecích protokolů, nechybí Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP ani Apple 2.4A. Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí mu dodávaný výkon. Samotná powerbanka se nabije za přibližně 2,5 hodiny vstupem až 18 W. Přehledný displej a šetrný režim pro drobnou elektroniku Jedním z hlavních lákadel Parade Gen2 je LCD displej, který zobrazuje aktuální stav nabití v procentech a také napětí a proud při nabíjení či vybíjení. Díky tomu máte přesný přehled o tom, jakým výkonem se vaše zařízení právě dobíjí – což se může hodit zejména při ověřování, zda se aktivovalo rychlonabíjení. Powerbanka dále nabízí režim Low Power Mode, který umožňuje bezpečně nabíjet zařízení s nízkým odběrem, jako jsou chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka. Aktivuje se podržením tlačítka po dobu 5 sekund, přičemž na displeji se objeví indikační tečka. Bez tohoto režimu by se powerbanka při nabíjení drobné elektroniky mohla automaticky vypnout kvůli příliš nízkému proudu. S rozměry 140 × 68 × 16 mm je Parade Gen2 dostatečně kompaktní na to, aby se vešla do kapsy u kalhot. Součástí balení je oboustranný USB-C kabel o délce 30 cm s poutkem, které lze připnout například ke klíčům nebo batohu. Nechybí ani 6násobná bezpečnostní ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Co na powerbanku říkají uživatelé AlzaPower Parade Gen2 si na Alze drží hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od celkem 346 hodnotitelů, přičemž ji doporučuje 92 % zákazníků. Prodáno bylo přes 2 000 kusů a reklamovanost činí pouhých 0,07 %. Čísla tedy vypadají slibně, ale jak je to v praxi? Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, díky kterým se powerbanka hodí jako stálý společník do batohu či kabelky. Často zmiňovaným pozitivem je také přehledný displej zobrazující proud a napětí, který konkurenční powerbanky v této cenové hladině zpravidla postrádají. Rychlost nabíjení hodnotí většina recenzentů kladně – například u iPhonů se aktivuje 18W nabíjení přes USB-C. Naopak nejčastější výtkou je snadno poškrabatelný displej, jehož krycí plast je podle řady zákazníků příliš měkký a poškrábe se už po několika dnech běžného používání. Několik uživatelů též upozorňuje, že skutečná využitelná kapacita je nižší než udávaných 10 000 mAh – to je ovšem u powerbank běžné, neboť část energie se ztrácí při konverzi napětí. Za zmínku stojí i to, že na těle powerbanky chybí otvor pro připevnění přiloženého poutka s kabelem, přestože je jeho přítomnost jedním z inzerovaných benefitů. Pořídili byste si tuto powerbanku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 