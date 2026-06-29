Oblíbenou powerbanku z Alzy teď můžete mít jen za 359 Kč. Stačí k tomu tohle Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Onyx Gen2 je kapesní powerbanka 10 000 mAh s výkonem až 22,5 W a nabíjením až 3 zařízení současně Stojí 399 Kč, s členstvím AlzaPlus+ vyjde na 359 Kč (rozdíl 40 Kč, tedy −10 %) Na Alze má hodnocení 4,7 z 5 (173 hodnocení), doporučuje ji 93 % zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Kompaktní powerbanka do kapsy je jedna z těch věcí, které člověk ocení až ve chvíli, kdy mu venku dochází baterie v telefonu. AlzaPower Onyx Gen2 10000mAh stojí 399 Kč, s AlzaPlus+ pak 359 Kč, a za to nabízí tři porty. Uživatelé si ji navíc oblíbili, prodalo se už přes 5 000 kusů a na základě 173 recenzí má hodnocení 4,7/5. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou kapesní powerbanku na každý den a cesty, se třemi porty a nabíjením telefonu, sluchátek i hodinek.⚠️ Zvažte, že powerbanka se sama nabíjí pomaleji (u černé verze cca 5,5 hodiny) a že reálně využitelná kapacita je kvůli konverzi napětí nižší než 10 000 mAh na štítku.💡 Za 399 Kč (s AlzaPlus+ 359 Kč) jde o jeden z nejlevnějších způsobů, jak mít po ruce záložní zdroj energie od ověřené značky. Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka AlzaPower míří na lidi, kteří chtějí jeden univerzální záložní zdroj do kapsy nebo batohu a nehledají nejdražší prémiový model. S rozměry 98 × 63 × 25 mm se vejde do kapsy bundy a recenzenti opakovaně chválí právě tu kapesní velikost a nízkou hmotnost. Díky výstupu až 22,5 W a podpoře řady rychlonabíjecích standardů (PD 3.0, QC 3.0, AFC a dalších) nabije telefon citelně rychleji než starší levné powerbanky a poradí si i s tabletem nebo bezdrátovými sluchátky. Klíčové parametry lidsky: kolik toho reálně nabijete U powerbank platí jedna věc, kterou je férové říct nahlas: 10 000 mAh na štítku není 10 000 mAh, které dostanete do telefonu. Kapacita se uvádí při napětí článku 3,7 V (zde 37 Wh), jenže výstup běží na 5 V a při převodu napětí vznikají ztráty. Reálně tak počítejte zhruba s 6 000 až 6 500 mAh využitelnými na výstupu, což u běžného telefonu znamená přibližně 1,5 plného nabití, u menšího telefonu se dostanete blíž ke dvěma. Není to nedostatek tohoto konkrétního modelu, chová se tak každá powerbanka, jen to je dobré vědět dopředu. Příjemná zpráva pro cestovatele: kapacita 37 Wh je hluboko pod leteckým limitem 100 Wh, takže ji bez řešení vezmete do příručního zavazadla. V balení navíc dostanete oboustranný USB-C kabel (30 cm) a powerbanka má režim Low Power Mode pro bezpečné nabíjení sluchátek a chytrých hodinek, tedy zařízení s nízkým odběrem, která jiné powerbanky občas po pár sekundách odpojí. KOUPIT POWERBANKU NA ALZE Praktická stránka: porty, výkon, nabíjení Konektorová výbava je na levnou powerbanku štědrá: 2× USB-C a 1× USB-A, takže nabijete až tři zařízení najednou a technologie Smart IC sama rozdělí výkon. Dvě věci je ale dobré držet v hlavě. Inzerovaných 22,5 W běží na USB-A portu, zatímco USB-C porty zvládnou PD max. 20 W. A hlavně: při zapojení všech tří výstupů klesne celkový sdílený výkon na max. 15 W, takže tři zařízení současně se nabijí pomaleji než jedno samotné. Slabší stránkou je doba nabíjení samotné powerbanky, kterou výrobce u černé 10 000mAh verze uvádí na 5,5 hodiny a část uživatelů ji v recenzích kritizuje. Občas se také objeví zmínka, že se pod zátěží mírně zahřívá, což u kompaktních powerbank není nic neobvyklého. O stavu nabití informují čtyři LED kontrolky, ne procentní displej, takže máte jen orientační přehled. Pro klid přidává AlzaPower 3letou záruku a 6násobnou bezpečnostní ochranu proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Co říkají uživatelé Hodnocení je tady silná stránka. Powerbanka má na Alze 4,7 z 5 ze 173 hodnocení (číslo je společné pro varianty 10 000 i 20 000 mAh a obě barvy), 93 % zákazníků ji doporučuje a reklamovanost je velmi nízká, jen 0,36 % z více než 5 000 prodaných kusů. Lidé nejčastěji chválí kompaktní velikost, rychlé nabíjení telefonu a poměr cena/výkon. Opakovaně zaznívá, že je opravdu kapesní a lehká a že se na rozdíl od některé konkurence během nabíjení neodpojuje. Kritika míří hlavně na pomalejší nabíjení samotné powerbanky a u větší 20 000mAh verze na vyšší hmotnost. Pár recenzentů narazilo na vadný kus (powerbanka po vybalení nereagovala), což ale Alza podle jejich zkušenosti řešila okamžitou výměnou na pobočce. Jeden uživatel také zmiňuje, že citlivá zařízení s velmi nízkým odběrem (například aroma difuzér) se i přes Low Power Mode občas odpojí. Jde o ojedinělé hlasy, ale je férové je zmínit. CHCI ZÁLOŽNÍ ZDROJ DO KAPSY Co je AlzaPlus+ a vyplatí se kvůli tomuhle Cena 359 Kč je členská cena programu AlzaPlus+, ne klasická sleva. Členství stojí 299 Kč ročně (zhruba 25 Kč měsíčně) a přináší hlavně doručení zdarma na cokoliv bez minimální hodnoty objednávky. Buďme ale upřímní: u téhle powerbanky je členská úspora jen 40 Kč, takže kvůli jednomu kusu se členství nezaplatí. Dává smysl jen tehdy, pokud na Alze nakupujete drobnosti pravidelně a ušetříte hlavně na poštovném. Program jde kdykoliv zdarma zrušit. Pokud členství nemáte a nechcete řešit, powerbanka je dobrá koupě i za základních 399 Kč. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete nabít náročná zařízení nebo notebook, sáhněte po modelu s vyšším výkonem a kapacitou, třeba po 27 000mAh verzi se 100 W. Stejně tak pokud chcete bezdrátové MagSafe nabíjení nebo procentní displej stavu baterie, tahle Onyx Gen2 to nenabídne. A jestli vám vadí delší doba nabíjení powerbanky, počítejte u 10 000mAh verze zhruba s 5,5 hodinami do plna. Pro běžné dobití telefonu na cestách je ale výkon i kapacita tak akorát. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower Onyx Gen2 je poctivá kapesní powerbanka za rozumné peníze. Za 399 Kč (s AlzaPlus+ 359 Kč) dostanete tři porty, rychlonabíjení do 22,5 W, režim pro hodinky a sluchátka a 3letou záruku, to vše s hodnocením 4,7 z 5 a velmi nízkou reklamovaností. Hlavní kompromisy jsou předvídatelné: pomalejší nabíjení samotné powerbanky a reálná kapacita nižší než číslo na štítku, což ale platí pro celou kategorii. Jako levný a spolehlivý záložní zdroj na každý den a cesty je to rozumná volba. POŘÍDIT ONYX GEN2 ZA 359 KČ Nosíte powerbanku s sebou každý den, nebo ji berete jen na delší cesty? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka PŘÍSLUŠENSTVÍ Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024