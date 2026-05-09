Alzácká 20 000mAh powerbanka zlevnila o 150 Kč. Má výborné hodnocení a nabije tři zařízení Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Onyx Gen2 je 20 000 mAh powerbanka se třemi porty a výkonem 22,5 W S kódem ALZADNY25 stojí 449 Kč místo 599 Kč (sleva 150 Kč, 25 %) Pyšní se hodnocením 4,7 z 5 od 134 zákazníků a celkově se prodalo přes 2 000 kusů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chcete cenově dostupnou powerbanku za méně než 500 korun, která vám nabije telefon více než dvakrát? AlzaPower Onyx Gen2 je nyní s kódem ALZADNY25 na Alze za 449 Kč místo 599 Kč. Pyšní se třemi porty a uživatelé v Česku si ji velmi oblíbili. Prodalo se přes 2 000 kusů a hodnocení 4,7/5 mluví samo za sebe. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte výkonnou cestovní powerbanku od domácí značky s tříletou zárukou.⚠️ Zvažte, že nabíjení samotné powerbanky trvá zhruba 7 hodin.💡 Za 449 Kč průměrný telefon s baterií okolo 5 000 mAh nabijete 3 až 4 krát. Proč je tahle powerbanka zajímavá AlzaPower Onyx Gen2 je domácí značka Alzy, která v segmentu nabíjecího příslušenství dlouhodobě doručuje slušnou kvalitu za nízké ceny. Tahle 20 000 mAh varianta je v současnosti jednou z nejprodávanějších powerbank této kapacity na Alze – přes 2 000 kusů, hodnocení 4,7 z 5 ze 134 zákazníků, 94 % doporučení a reklamovanost jen 1,01 % hovoří jasně. V praxi to znamená jednoduchou věc: průměrný moderní telefon s baterií kolem 5 000 mAh nabijete 3 až 4 krát. Pro víkendovou cestu, festival, vícedenní výlet nebo zálohu na chatu bez elektřiny je to ideální poměr kapacity, hmotnosti a ceny. Klíčové parametry: 22,5 W, tři porty a Low Power Mode Powerbanka má tři výstupy – 2× USB-C a 1× USB-A, oba USB-C porty fungují i jako vstup pro nabíjení samotné powerbanky. Maximální výkon je 22,5 W přes USB-A a 20 W přes USB-C v režimu Power Delivery. Při využití všech tří portů současně klesá celkový výkon na 15 W, což je u této kategorie standardní. KOUPIT V AKCI ZA 449 KČ Z protokolů je tu kompletní pokrytí Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charge i Apple 2.4A, takže bez ohledu na značku telefonu bude nabíjení rychlé. Smart IC automaticky detekuje připojené zařízení a nastaví optimální výkon, 6násobná ochrana řeší přepětí, přetížení, zkrat, přehřátí, přebíjení i podvybití. Praktický detail, který v této cenovce není samozřejmý – Low Power Mode pro nabíjení malých zařízení s nízkým odběrem. Aktivuje se podržením tlačítka 2 sekundy a umožňuje bezpečně nabíjet bezdrátová sluchátka, chytré hodinky nebo fitness náramky, které by se na běžném výstupu chovaly nestabilně. Bez tohoto režimu by se powerbanka po pár sekundách sama vypnula. Praktická stránka: porty, LED, letadlo Rozměry 141 × 64 × 23 mm a hmotnost povolují přenášení v kapse bundy nebo v menší tašce. Pro představu – jeden uživatel ji popisuje slovy „není vůbec těžká ani velká, moje starší 10tisícovka byla větší a stejně těžká“. Nabíjení signalizují čtyři LED kontrolky, takže o stavu nabití máte rychlý přehled (žádný digitální displej tu není). Pro letecké cestování je důležitá hodnota 77 Wh – tedy pod 100Wh limit pro ruční zavazadlo, který platí u většiny aerolinek. V balení je oboustranný USB-C kabel (30 cm), který slouží jak pro nabíjení powerbanky, tak pro připojení vašich zařízení. Důležitá poznámka k nabíjení samotné powerbanky: plné nabití trvá zhruba 7 hodin při optimálním 18W vstupu. Pokud chcete kratší dobu, potřebujete kvalitní 18W+ nabíječku – s pomalejší 5W nabíječkou nebudete v rozumném čase. Tahle vlastnost není slabina powerbanky, ale fyzika 20 000mAh kapacity. Co říkají uživatelé Z 134 hodnocení dalo 109 zákazníků plný počet 5 hvězd a dalších 17 hvězdy 4 – tedy 94 % zákazníků produkt doporučuje. Přes 2 000 prodaných kusů z modelu dělá jeden z nejprověřenějších v této kapacitě na Alze. Reklamovanost 1,01 % patří mezi nejnižší ve své kategorii. OBJEDNAT NA ALZE V chválách dominují čtyři věci – reálná kapacita, rychlost nabíjení 22,5 W, kompaktní velikost a cena. Jeden uživatel powerbanku pochvaluje na napájení Meta Quest VR brýlí během používání, jiný popisuje, že telefon nabije 4× z 0 na 100 %. Slovenský recenzent píše, že USB-A skutečně dává deklarovaných 22,5 W. Záruka 36 měsíců – tedy o rok déle, než je zákonný standard – je v této cenovce nadprůměrná. Z kritiky se objevují tři body. První je delší doba nabíjení samotné powerbanky – ovšem to je očekávatelná vlastnost 20 000mAh kapacity. Druhým je vyšší hmotnost, která je u této kapacity nevyhnutelná. Třetím vzácnějším bodem jsou ojedinělé vadné kusy – jeden uživatel popsal, že powerbanka při prvním nabíjení nereagovala, ale Alza ji okamžitě vyměnila bez problémů. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale powerbanku ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné powerbanky a nabíjecí příslušenství. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete velmi rychlé nabíjení nad 22,5 W (například 65 W pro notebook nebo iPhone Pro Max v plné rychlosti), tahle powerbanka vám dostatečný výkon neposkytne. Pro nabíjení MacBooku nebo moderních notebooků se podívejte na AlzaPower Parade Gen2 100 W nebo Magma 100 W. Stejně tak pokud chcete kompaktní powerbanku do kapsy na denní nošení, dává větší smysl 10 000mAh varianta téhož modelu za 399 Kč, která váží zhruba polovinu. Druhým případem jsou lidé, kteří chtějí bezdrátové nabíjení nebo MagSafe. Tahle powerbanka ho neposkytuje – pro iPhone s MagSafe se podívejte po Epico Mag+ nebo AlzaPower Qi2 Ultra Slim. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower Onyx Gen2 20 000 mAh za 449 Kč dává smysl všem, kdo hledají spolehlivou cestovní powerbanku se třemi porty, Low Power Mode a tříletou zárukou. Hodnocení 4,7 z 5, 2 000+ prodaných kusů a reklamovanost 1,01 % z ní v této cenovce dělají jednu z bezpečnějších voleb. Naopak pokud potřebujete vyšší výkon pro notebook nebo bezdrátové nabíjení, podívejte se po jiných modelech.

Vybíráte si powerbanku spíš podle ceny, nebo dáte přednost prémiovým funkcím jako bezdrátové nabíjení nebo vysoký 100W výkon? 