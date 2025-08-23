Alza o třetinu zlevnila svou extrémně populární powerbanku. Má kovové tělo, čtyři porty a 10 000 mAh Hlavní stránka Zprávičky Oblíbená powerbanka zlevnila o třetinu na 399 Kč Nabízí 10 000 mAh, 18W výkon a dokáže dobíjet tři zařízení najednou Přes 1 300 spokojených zákazníků jí dalo průměrné hodnocení 4,7 z 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud sháníte spolehlivou powerbanku v kovovém provedení, máme pro vás zajímavý tip. AlzaPower Metal 10 000mAh právě zlevnila o třetinu a nyní ji na Alze pořídíte za pouhých 399 Kč místo původních 599 Kč. Model s takto skvělým hodnocením za tuto cenu jen tak nenajdete – přes 1300 zákazníků mu udělilo průměrné hodnocení 4,7 z 5. Prémiové kovové provedení a rychlé nabíjení AlzaPower Metal zaujme na první pohled svým elegantním kovovým tělem, které nejen dobře vypadá, ale je i odolnější než u běžné plastové powerbanky. S rozměry 67 × 137 × 14 mm a hmotností 225 gramů se pohodlně vejde do kapsy nebo batohu. Čtyři LED diody vás informují o zbývající kapacitě, takže vždy víte, kolik energie máte k dispozici. Powerbanka podporuje osm protokolů rychlého nabíjení včetně Power Delivery 3.0 a Quick Charge 3.0. Výkon 18 W je spíše slabší, takže zejména u čínských telefonů zřejmě nevyužijete plný potenciál jejich podporované rychlosti nabíjení. U modelu za čtyři stovky si ale nemůžeme příliš vymýšlet. CHCI SLEVU 33 % Kapacita 10 000 mAh a tři výstupy S kapacitou 10 000 mAh (37 Wh) powerbanka nabídne dostatek energie pro celodenní používání. Díky třem výstupům – dvěma USB-A a jednomu USB-C – můžete nabíjet až tři zařízení současně. Ať už potřebujete dobít telefon, tablet nebo sluchátka, AlzaPower Metal to zvládne. Lithium-polymerová baterie zaručuje vyšší počet nabíjecích cyklů a lepší odolnost než klasické Li-Ion baterie. Powerbanka se sama dobije za 3,5 až 6 hodin v závislosti na použité nabíječce. V balení najdete i oboustranný USB-A/USB-C kabel, takže můžete začít nabíjet hned po vybalení. Podporováno je i dobíjení přes starší rozhraní microUSB. Bezpečnost na prvním místě Alza vsadila na šestinásobnou bezpečnostní ochranu, která chrání powerbanku i vaše zařízení před přepětím, přetížením, zkratem, přehřátím, přebíjením a podvybitím. Tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu podle standardu UL94, což přidává další vrstvu bezpečnosti. Co říkají zákazníci? S hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček od 1367 zákazníků patří AlzaPower Metal mezi nejoblíbenější powerbanky na Alze. Uživatelé si pochvalují především kvalitní kovové provedení, spolehlivost a rychlé nabíjení. 92 % zákazníků by produkt doporučilo svým známým, což svědčí o vysoké spokojenosti. Model má navíc velmi nízkou reklamovanost pouhých 1,74 %. DALŠÍ POWERBANKY NA ALZA.CZ Využijete této slevy na oblíbenou powerbanku AlzaPower? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.