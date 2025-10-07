Kovová powerbanka za tři stovky. Tenhle super oblíbený model má 10 000 mAh a čtyři porty Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka AlzaPower Metal 10000mAh zlevnila díky slevové akci z původních 549 Kč na pouhých 329 Kč Nabízí kovové tělo, výkon až 18 W a podporu rychlonabíjecích protokolů včetně PD 3.0 a QC 3.0 Zařízení disponuje třemi výstupními porty pro současné nabíjení více zařízení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kvalitní powerbanku, která vás nezruinuje? AlzaPower Metal 10000mAh Fast Charge + PD3.0 je nyní k dostání za výrazně sníženou cenu. Z běžných 549 Kč teď zlevnila na pouhých 329 Kč, akce platí při použití slevového kódu ALZADNY40. Jaké parametry tato powerbanka nabízí a pro koho je vlastně vhodná? Kompaktní powerbanka s trojicí portů AlzaPower Metal 10000mAh se pyšní elegantním kovovým tělem s rozměry 67 × 137 × 14 mm a hmotností 225 g. Byť výrobce uvádí celokovové provedení, podle některých recenzí jde spíše o rádoby kovový vzhled, nicméně na celkovém dojmu to příliš neubírá. Kvůli kovovému tělu můžete očekávat, že se powerbanka časem poškrábe, což je běžný jev u podobných produktů. Co se konektivity týče, powerbanka nabízí dva výstupy USB-A (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) a jeden kombinovaný vstup/výstup USB-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A). Pro nabíjení samotné powerbanky slouží buď USB-C port nebo vstup Micro USB. Díky této konfiguraci můžete nabíjet až tři zařízení současně, což je praktické zejména na cestách s více gadgety. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Jaký výkon a kapacita ve skutečnosti? Výrobce uvádí kapacitu 10 000 mAh (37 Wh), což je standardní hodnota pro powerbanku s menšími rozměry. V reálném provozu však musíme počítat s energetickými ztrátami, které vznikají při konverzi napětí mezi powerbankou a nabíjeným zařízením. Tyto ztráty se běžně pohybují okolo 20-30 % kapacity. S ohledem na kapacitu baterie současných smartphonů tak powerbanka reálně nabídne přibližně jedno a část dalšího nabití běžného telefonu. Pro nabíjení sluchátek, chytrých hodinek a podobných zařízení s menšími bateriemi pak kapacita vystačí na mnohonásobně více cyklů. Powerbanka podporuje hned několik rychlonabíjecích protokolů: Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, a další včetně Samsung AFC nebo Apple 2.4A. Maximální výkon je 18 W, což rozhodně není rekord, ale vzhledem k tomu, kolik powerbanka nyní stojí, nemůžeme očekávat zázraky. Pro dnešní telefony může být pomalejší, zvlášť pokud máte čínský model a jste zvyklí na alespoň 45W nabíjení, ale u příslušenství nejspíš nepoznáte rozdíl. Pro koho je tato powerbanka vhodná? AlzaPower Metal 10000mAh je ideálním společníkem pro běžné uživatele, kteří potřebují spolehlivý zdroj energie na jeden až dva dny mimo dosah elektrické zásuvky. Díky kompaktním rozměrům ji pohodlně uložíte do batohu nebo větší kapsy, aniž by vás zbytečně zatěžovala. Powerbanka se hodí zejména pro: Cestování na jednodenní výlety, kdy potřebujete dobít telefon a případně další drobnou elektroniku. Pracovní schůzky mimo kancelář, kde oceníte možnost souběžného nabíjení telefonu i tabletu. Uživatele, kteří chtějí solidní powerbanku za přijatelnou cenu Pokud jste však náročnější uživatel, který tráví více dní v terénu nebo potřebuje nabíjet výkonnější zařízení jako notebooky, budete potřebovat powerbanku s větší kapacitou a vyšším maximálním výkonem. Co říkají zákazníci v recenzích? Powerbanka má na Alze hodnocení 4,7 hvězdičky z 5 na základě více než 1400 hodnocení, což je impozantní číslo. Pojďme se podívat, co konkrétně zákazníci oceňují a co jim naopak vadí. Pozitiva podle zákazníků Kvalitní kovové zpracování, které působí prémiově Kompaktní rozměry vhodné pro přenášení Rychlé nabíjení připojených zařízení Výborný poměr cena/výkon, zejména při akční ceně CHCI TUTO POWERBANKU Negativa podle zákazníků Kovový povrch se snadno poškrábe Někteří uživatelé uvádějí nižší reálnou kapacitu, než je udáváno Pomalejší nabíjení samotné powerbanky (3,5–6 hodin) Tělo může klouzat v ruce LED indikace stavu nabití by mohla být přesnější (pouze 4 diody) Jeden z recenzentů nabízel zajímavý pohled: „Vzhledem ku nadštandardně vysokej účinnosti pri odbere 5V 1A (5W), je pravdepodobne reálna kapacita vyššia než udávaných 37 Wh.“ Což naznačuje, že powerbanka může být efektivnější při nižším odběru. Verdikt: Solidní volba za výbornou cenu AlzaPower Metal 10000mAh Fast Charge + PD3.0 představuje výborný poměr ceny a výkonu, zvláště nyní, když je k dispozici za pouhých 329 Kč. Powerbanka nabízí dostatečnou kapacitu pro běžné uživatele, podporu moderních rychlonabíjecích standardů a možnost nabíjení více zařízení současně. Byť nenabízí nejnovější technologie jako bezdrátové nabíjení a nejvyšší výkony pro nabíjení notebooků, svou základní funkci plní spolehlivě a za danou cenu jde o jeden z nejlepších produktů na trhu. Akce s kódem ALZADNY40 platí pouze omezenou dobu, takže pokud o pořízení této powerbanky uvažujete, neváhejte příliš dlouho. Máte zkušenosti s touto nebo jinou powerbankou AlzaPower? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 