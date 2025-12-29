Alza zlevnila svá sluchátka přes hlavu na minimum. Umí ANC, vydrží 55 hodin a uživatelé si je oblíbili Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová sluchátka AlzaPower Mesa ANC nyní pořídíte za historicky nejnižší cenu 834 Kč. Sluchátka nabízejí aktivní potlačení hluku s útlumem až 43 dB a výdrž až 55 hodin. Na Alze si produkt vysloužil hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od více než 285 zákazníků. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte náhlavní sluchátka s aktivním potlačením hluku, která nezruinují váš rozpočet, máme pro vás tip. AlzaPower Mesa ANC aktuálně pořídíte za pouhých 834 Kč, což představuje historicky nejnižší cenu. Při uvedení na trh stála sluchátka 1 399 Kč, aktuální sleva tedy činí přibližně 40 %. Pro získání zvýhodněné ceny stačí v košíku použít kód VYPRODEJ40. Aktivní potlačení hluku za hubičku Výdrž až 55 hodin na jedno nabití Co na ně říkají uživatelé Verdikt: Pro koho jsou vhodná? Aktivní potlačení hluku za hubičku AlzaPower Mesa ANC disponují hybridním ANC s útlumem až 43 dB, které využívá dva mikrofony k analýze a eliminaci okolního hluku. Technologie funguje dobře především na konstantní zvuky jako ruch města, hluk klimatizace nebo šum v kanceláři. Sluchátka navíc nabízejí transparentní režim, díky němuž zůstanete ve spojení s okolím, aniž byste je museli sundávat. Pod kapotou se skrývají 40mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. Bezdrátové připojení zajišťuje Bluetooth 5.4 s podporou kodeků AAC a SBC. Praktickou funkcí je multipoint, tedy možnost současného připojení ke dvěma zařízením – můžete tak sledovat film na tabletu a okamžitě přijmout příchozí hovor na telefonu. Výdrž až 55 hodin na jedno nabití Jednou z hlavních předností sluchátek je dlouhá výdrž baterie. Bez aktivního ANC vydrží až 55 hodin, se zapnutým potlačením hluku pak 30 hodin. Nabíjení přes USB-C trvá přibližně 2 hodiny. Sluchátka jsou navíc vybavena 3,5mm jackem pro kabelové připojení, takže je můžete používat i s vybitou baterií. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Konstrukce sluchátek je skládací, což oceníte při přenášení. V balení najdete cestovní taštičku, nabíjecí kabel USB-C a 3,5mm audio kabel. Hmotnost činí 260 gramů a stupeň krytí IPX4 zajišťuje odolnost proti potu a stříkající vodě. Pro hráče je k dispozici herní režim s nízkou latencí. Co na ně říkají uživatelé Na Alze si sluchátka AlzaPower Mesa ANC vysloužila hodnocení 4,6 z 5 od více než 285 zákazníků, přičemž 91 % z nich je doporučuje. Za dobu prodeje se jich prodalo přes 5 000 kusů s nízkou reklamovanost 1,44 %. Co konkrétně zákazníci chválí a co jim naopak vadí? Většina recenzentů vyzdvihuje vynikající poměr cena/výkon. Jeden z uživatelů píše, že za tuto cenu nenajdete nic lepšího a po doladění zvuku v ekvalizéru hrají sluchátka překvapivě dobře. Další oceňují pohodlné náušníky, které netlačí ani po několika hodinách nošení, a spolehlivé fungování multipoint připojení. KOUPIT SLUCHÁTKA V AKCI Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří dlouhá výdrž baterie, kvalitní zpracování a funkční ANC pro svou cenovou kategorii. Zákazníci také chválí možnost připojení přes USB-C. Na druhou stranu někteří uživatelé upozorňují, že ANC nedokáže dostatečně utlumit mluvené slovo – funguje dobře na konstantní ruchy, ale hlasy kolegů v kanceláři zcela neodstíní. Část recenzentů také zmiňuje výraznější basovou složku, kterou je nutné zkrotit úpravou ekvalizéru. Materiál náušníků z koženky může být u některých uživatelů po delším nošení teplejší. Verdikt: Pro koho jsou vhodná? AlzaPower Mesa ANC jsou ideální volbou pro nenáročné uživatele, kteří hledají sluchátka s ANC za rozumnou cenu. Hodí se na poslech hudby při dojíždění, do kanceláře nebo na cesty. Ocení je také ti, kdo potřebují dlouhou výdrž baterie a multipoint připojení. Pokud však očekáváte ANC na úrovni prémiových modelů od Sony nebo Bose, budete muset sáhnout výrazně hlouběji do kapsy. Pořídili byste si sluchátka AlzaPower Mesa ANC za tuto cenu? 