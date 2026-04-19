Máte prohnutý monitor? Alza pro ně má speciální světlo, teď výrazně zlevnilo Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower LML-150 je světlo na monitor navržené speciálně pro prohnuté monitory (1000–1800R) s úhlopříčkou 24–34" S kódem ALZADNY25 stojí 1 124 Kč místo 1 499 Kč (sleva 375 Kč, tedy 25 %) Jde o nejnižší cenu od loňského listopadu — pro uživatele zakřivených monitorů má LML-150 na Alze jen minimum alternativ Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Světla na monitor řeší odvěký problém kancelářské práce — stolní lampa svítí do monitoru a dělá odlesky, stropní světlo zase nestačí. AlzaPower LML-150 pro zakřivené monitory nyní s kódem ALZADNY25 koupíte za 1 124 Kč místo 1 499 Kč. Jde o nejnižší cenu od loňského listopadu a pro majitele prohnutých monitorů je to jedna z mála specializovaných voleb. KOUPIT VE SLEVĚ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte zakřivený monitor 24–34″ a chcete osvětlit pracovní plochu bez odlesků.⚠️ Zvažte, pokud máte rovný monitor — pro vás je vhodnější levnější LML-100 nebo širší LML-120.💡 Za 1 124 Kč dostáváte světlo s CRI > 95, dálkovým otočným ovladačem a 3letou zárukou. Specializovaná verze pro curved monitory. Proč je tahle lampa zajímavá Monitor Light Bary řeší situaci, kterou stolní lampa neumí — osvětlit klávesnici a pracovní prostor bez toho, aby světlo dopadalo na obrazovku. Díky vyzařovacímu úhlu 45° směřuje světlo dolů na stůl, nikoli proti monitoru. Výsledek: žádné odlesky, žádné oslnění očí. To, co odlišuje LML-150 od běžných Light Barů, je zakřivený tvar přesně pro prohnuté monitory v rozsahu 1000–1800R. Běžná rovná světelná lišta na zakřivený monitor buď nesedne vůbec, nebo se opírá jen v jednom bodě. LML-150 má délku 45 cm a její tvar kopíruje zakřivení — v recenzích to uživatelé opakovaně zmiňují jako hlavní důvod koupě. Kvalita světla a CRI Klíčovým parametrem je CRI (Color Rendering Index) s hodnotou vyšší než 95. Jednodušeji: světlo věrně reprodukuje barvy tak, jak je vidíte v denním světle. Pro grafiky, fotografy a všechny, kdo pracují s barvami, je to zásadní — pod světlem s nízkým CRI vám například modrá na monitoru vypadá jinak než na papíru. Nastavitelná teplota světla 3 000–6 500 K pokrývá celé spektrum od teplé (3 000 K, večerní práce) přes denní (4 000–5 000 K, standardní kancelářské použití) po studenou (6 500 K, maximální soustředění). Jas lze regulovat v 5 úrovních, plynule nebo v krocích. Světelný tok 275 lumenů je dostatečný pro osvětlení prostoru před 24–34″ monitorem. Otočný dálkový ovladač Funkce, kterou uživatelé v recenzích nejčastěji vyzdvihují, je otočný 2,4GHz dálkový ovladač. Otáčením měníte jas, otáčením vnějšího pláště teplotu světla. Nemusíte se natahovat k monitoru, abyste upravili nastavení — uděláte to z klávesnice. Jeden uživatel to shrnuje: „Dálkové ovládání je silně návykové.“ Ovladač napájí 2× AAA baterie (v balení). Uživatelé ale upozorňují, že výdrž baterií je nižší, než by čekali — někteří zmiňují pouhé 3 měsíce. Pokud vám to vadí, můžete ovladač používat s dobíjecími AAA bateriemi. Dotyková tlačítka přímo na světle jsou druhou variantou ovládání, pokud ovladač nemáte zrovna po ruce. Praktická stránka: instalace a napájení Instalace je bez nářadí: flexibilní držák nasadíte na horní hranu monitoru a opřete o zadní stěnu. V recenzích panuje shoda, že drží dobře, ale je to pouze „položené“ — při výrazném posunu monitoru je potřeba doladit pozici. Pro výšku to není problém, světlo váží 580 gramů a má vyváženou konstrukci se závažím. Napájení probíhá přes USB kabel s konektory USB-A a USB-C (délka 1,5 m). Můžete ho zapojit do počítače, notebooku, monitoru nebo dokovací stanice — světlo se pak zapíná a vypíná spolu se zařízením. Alternativně stačí běžná USB nabíječka do zásuvky. Adaptér ale není součástí balení, takže pokud chcete světlo používat nezávisle na PC, budete potřebovat vlastní USB nabíječku. OBJEDNAT NA ALZE Užitečný detail: světlo si pamatuje poslední nastavení. Po vypnutí a opětovném zapnutí se rozsvítí ve stejné konfiguraci, ve které bylo. K dispozici je také automatický režim jasu, který upravuje intenzitu podle okolního světla — někteří uživatelé ho ale kritizují jako „svítí moc“. Co říkají uživatelé Na Alze má LML-150 hodnocení 4,9 z 5 (123 hodnocení) a 98 % zákazníků produkt doporučuje. Prodalo se přes 2 000 kusů s nízkou reklamovaností 1,06 %. To je jedno z nejlepších hodnocení v kategorii osvětlení na Alze. Uživatelé nejčastěji chválí přesné kopírování zakřivení monitoru, bezdrátový otočný ovladač, kvalitu světla bez odlesků a poměr cena/výkon. Konkrétní citace: „Perfektně sedí na 34″ prohnutý monitor, osvítí přesně prostor před klávesnicí, o který mi jde nejvíce.“ Další uživatel: „Netušil jsem, že to potřebuju. Geniální věc.“ Majitelé velkých ultrawide monitorů (49″ a podobně) hlásí, že světlo dobře funguje i mimo oficiálně podporovaný rozsah. Kritické hlasy se opakují u několika detailů. LED diodu stavu zapnutí/vypnutí nelze vypnout — pro někoho ruší. Úchyt je pouze „položený“, ne pevně uchycený — funguje, ale chybí stabilita. Část uživatelů zmiňuje nekompatibilitu ovladače mezi různými modely řady LML, což je škoda, pokud chcete kombinovat. A chybí RGB podsvícení — pokud hledáte světlo s barevnými efekty jako Govee, LML-150 je čistě funkční, ne ozdobné. Kdy to smysl nedává Pokud máte rovný monitor, LML-150 pro vás není optimální volba. Zakřivený tvar by se na rovném panelu opíral jen ve dvou bodech. Sáhněte raději po LML-100 (39 cm, 999 Kč) pro 15–24″ monitory nebo LML-120 (51 cm, 1 699 Kč) pro 22–34″ monitory — obě varianty jsou navržené pro rovné displeje. Rovněž pokud chcete RGB podsvícení, chytré ovládání přes aplikaci nebo integraci s chytrou domácností, LML-150 to neumí. V takovém případě zvažte dražší BenQ ScreenBar Halo (přes 4 000 Kč) nebo Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, které nabízejí pokročilejší funkce za vyšší cenu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 1 124 Kč dostáváte specializované světlo na curved monitory s prémiovou kvalitou zpracování, vysokým CRI, dálkovým otočným ovladačem a tříletou zárukou. Pro uživatele zakřivených monitorů 24–34″ je to jedna z mála voleb navržených přesně pro tvar jejich displeje. Pokud trávíte u počítače hodiny denně a řešíte únavu očí nebo odlesky, investice se vyplatí. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale pracovní osvětlení nebo příslušenství ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné produkty pro domácí kancelář. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM Používáte doma nebo v kanceláři světlo na monitor? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi